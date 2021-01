El camioner que va morir per veure's forçat a dur un vehicle amb deficiències

"El conductor d'un camió ha mort en un accident a l'A-2 a Castellbisbal", deia el comunicat que va enviar el Servei Català de Trànsit el juliol de l'any passat per informar de la cinquantena víctima del 2020 a les carreteres del país. El camioner, de 41 anys i veí de Tarragona, havia xocat amb la mitjana de l'autovia, havia bolcat i havia perdut la vida abans que el poguessin rescatar de la cabina. "Les causes encara s'investiguen", afegia el mateix comunicat. Mig any després, els Mossos d'Esquadra han explicat que la investigació va concloure que el motiu de l'accident havia sigut "el deficient estat dels neumàtics". La policia va denunciar aquest desembre l'empresa de Salou on el camioner treballava per un delicte d'homicidi per imprudència greu i un altre contra els drets dels treballadors.

Segons l'informe pericial dels Mossos, el camió circulava per l'A-2 quan el conductor en va perdre el control: es va dirigir cap a l'esquerra, va creuar els carrils i va xocar contra la mitjana. El conductor no va poder redreçar el vehicle, que va rebotar a la tanca de formigó i va ser en l'últim xoc quan la cabina també va impactar amb el suport d'un panell informatiu: una biga de ferro de grans dimensions que la va deformar i va causar la mort del camioner. Els Mossos van atribuir l'accident als neumàtics desgastats que portava el vehicle i també en van analitzar l'historial de reparacions.

651x366 La cabina del camió va impactar contra una biga d'un panell informatiu / ARA La cabina del camió va impactar contra una biga d'un panell informatiu / ARA

El camió havia recorregut més d'un milió de quilòmetres i es van trobar greus anomalies, com ara que el remolc no tenia la ITV vigent –feia dos anys que havia caducat–. El manteniment no havia sigut l'adequat i podia ser la causa directa de l'accident, segons els Mossos, que van denunciar els responsables de l'empresa d'obres i serveis que tenia la propietat del vehicle: cinc homes d'entre 26 i 75 anys, de nacionalitat espanyola i colombiana i veïns de Salou i Tarragona. Els investigadors van comprovar que eren irregularitats habituals a l'empresa. De fet, el seu parc mòbil està format per vehicles de transport i de gran tonatge que acumulen retards en les revisions tècniques obligatòries, motiu pel qual ja els havien denunciat i immobilitzat.

Acomiadats per negar-se a conduir

Per si no n'hi hagués prou, els Mossos van veure que els responsables de l'empresa havien acomiadat alguns conductors per haver-se negat a portar camions amb neumàtics vells que havien rebutjat altres xofers, arran de la negativa de comprar-ne de nous. La policia explica que el conductor va morir en l'accident quan ja havia decidit que volia deixar la feina. El dia que va tenir el sinistre, abans que passés, havia anunciat que seria l'últim que treballaria a l'empresa perquè estava neguitós per l'estat amb què circulaven els vehicles. Ara es preveu que el jutjat citi a declarar els denunciats pels delictes que han aportat els Mossos.