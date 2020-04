Un estiu per aprendre i divertir-se fent de periodista

La crisi sanitària provocada pel coronavirus ha deixat a Catalunya més d’1,5 milions de nens sense anar a l’escola. Des de fa setmanes, entitats, experts en educació i organitzacions de famílies reclamen obrir escoles durant l'estiu per "oferir oportunitats educatives" a tots els infants, especialment en aquells contextos més vulnerables, que incloguin activitats per reforçar continguts curriculars, fer activitats de lleure, garantir una bona alimentació i ajudar a la conciliació familiar.

Aquest estiu, més que mai, els infants catalans necessitaran espais on es puguin divertir i on puguin aprendre, en un entorn que tingui en compte el cost educatiu, social i emocional que haurà suposat per als nens i nenes el confinament. És per això que l’ARA i Fundesplai mantenen activa l’oferta dels Campus de Periodisme per a nois i noies d’entre 11 i 16 anys, i la reforcen amb continguts adaptats a la nova realitat. “Periodisme i educació tornaran a anar de bracet aquest estiu al campus que fem amb Fundesplai: és una aliança que, arran de tot el que estem vivint, encara agafa més sentit”, assenyala Ignasi Aragay, director adjunt de l'ARA.

Cristina Rodríguez, directora general de Fundesplai, afegeix: “Ens sentim molt orgullosos de col·laborar per tercer any consecutiu en un programa consolidat per una oferta educativa potent i de qualitat, que es tradueix en la satisfacció dels nois i noies que hi participen”. Rodríguez assenyala que estan especialment contents d’incorporar en un dels nous campus “la metodologia d’aprenentatge-servei (ApS), en què els nois i noies, a més d’aprendre, faran una acció social per fer del món un lloc millor”, una qüestió, ara més que mai, necessària.



Com s’adapta el món al coronavirus?

Sempre que les autoritats sanitàries ho permetin, l’ARA i Fundesplai mantindran les dates dels tres Campus de Periodisme previstos per a aquest estiu, excepte el Campus de Periodisme Social i Nous Formats (per als nascuts el 2004, 2005 i 2006), que se celebrarà del 13 al 18 de juliol en lloc del 22 al 27 de juny. Aquest campus, de nova creació, incorporarà la metodologia d'aprenentatge-servei (Aps), mitjançant la qual els participants aprendran a fer periodisme innovador mentre s’impliquen en iniciatives socials que donaran un servei a la comunitat.

L’objectiu final d’aquest campus és l’elaboració d’un reportatge interactiu de caràcter social que expliqui com s’adapta el món al coronavirus, a partir de l’experiència de tres entitats socials del món local. Així doncs, els nois i noies faran de reporters, fotògrafs, càmeres i editors per crear un producte que tingui un interès social i periodístic. Com a complement a les activitats periodístiques, els participants del campus també gaudiran d’activitats d’oci i lleure.



Propostes per a totes les edats

A part del Campus de Periodisme Social i Nous Formats, hi haurà tres propostes més. Del 29 de juny al 4 de juliol tindrà lloc el Campus d’Introducció al Periodisme per a nascuts el 2006, 2007 i 2008 (de 1r a 3r d’ESO), en què els participants podran aprendre les nocions bàsiques del periodisme amb els professionals de l’ARA a través de tallers de fotografia, reporterisme, televisió i locució radiofònica. L’edició de l’any passat la van inaugurar Antoni Bassas i Natalia Arroyo, que van ensenyar als nois i noies a fer connexions en directe des del terreny de joc. Al llarg de la setmana també hi va haver tallers amb el cap de fotografia de l’ARA, Xavier Bertral, amb la periodista de TV3 Noemí Prous i amb la coordinadora del Criatures, Aure Farran.

El segon nivell del campus, centrat en periodisme i humor, tindrà lloc del 31 d’agost al 5 de setembre del 2020, i hi podran participar nens i nenes nascuts els anys 2005, 2006 i 2007 (de 1r a 3r d’ESO). L’any passat els tallers els van impartir Toni Soler, Mònica Planas i els dibuixants de l’ARA Juanjo Sáez i Manel Fontdevila, entre d’altres, i està previst que enguany repeteixin. En aquest campus els joves descobriran els secrets rere els programes d’humor de ràdio i televisió, quins són els límits de l’humor i com s’ho fan els ninotaires per interpretar l’actualitat mitjançant els seus dibuixos.

Finalment, el quart campus del 2020 tindrà lloc durant les vacances de Nadal, del 28 al 31 de desembre, i serà una edició especial, també de nova creació, per als nascuts el 2004, 2003 i 2002 (de 4t d’ESO a 2n de batxillerat). Serà el Campus de Creació Literària, que tindrà lloc en una casa de colònies a la natura, amb xerrades i tallers literaris impartits per escriptors, editors i agents del panorama editorial català.



Un alberg integrat amb l’entorn

Els Campus de Periodisme es desenvolupen al Centre Esplai de Fundesplai, un alberg de joventut al Prat de Llobregat que disposa d’aules, un auditori, cafeteria i restaurant, piscina i un ampli espai de jardí integrat en l’entorn. Després dels tallers periodístics del matí, els assistents al Campus –que passen la nit al Centre Esplai– participen en activitats lúdiques i esportives organitzades pels monitors de Fundesplai: fan caiac, vela, surf, bicicletades pel delta del Llobregat o un escape room, entre d’altres.

La primera edició va tenir lloc l’estiu del 2018 i va comptar amb la participació de 44 nois i noies de Catalunya, el País Valencià i les Illes. La iniciativa va sorgir de la redacció, del grup d’innovació del diari, i des d’aleshores ja han passat pel campus més d’un centenar d’adolescents.



Com fer la preinscripció

Si esteu interessats en qualsevol dels tres primers campus, caldrà fer la preinscripció online a través de la web https://projectes.fundesplai.org/campus-ara/. Els participants seleccionats es comunicaran a finals de maig. Perquè tothom tingui l’oportunitat d’assistir-hi, les famílies poden sol·licitar a Fundesplai una beca per cobrir una part o tot el preu del campus.

Els Campus de Periodisme de l’ARA i Fundesplai tenen com a objectiu que els nois i noies entenguin la importància de disposar d’uns mitjans de comunicació de qualitat que formin i informin, i de ser ciutadans amb esperit crític i autònoms. En una de les sessions inaugurals el periodista Toni Padilla, cap d’Esports de l’ARA, ho va explicar així: “Com a periodistes us heu de preguntar sempre el perquè de tot. A mesura que us feu preguntes comenceu un camí que no sabeu on s’acaba, i això és bonic. Us poden ensenyar a locutar i a escriure millor, però la curiositat ja la teniu, i és la cosa més important”.

Alguns dels nois i noies que enguany participaran en els campus ho faran per tercera vegada. “Per a mi és molt important tornar-hi, els amics del Campus són com la meva família”, explica a l’ARA Laura Torrent, una de les participants. “En tinc moltes ganes”, afegeix Arnau Ecke, de 14 anys. “Continuarem enfortint els vincles que hem mantingut durant l’any”, diu.