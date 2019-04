La candidatura de Barcelona per acollir el supercomputadors rep el suport de tres països més

La candidatura del Barcelona Supercomputing Center (BSC) per acollir un dels superordinadors més potents d'Europa el 2021 ha rebut el suport de tres països més. Turquia i Croàcia han anunciat que seran membres del consorci que construirà i gestionarà el supercomputador si el BSC és un dels candidats seleccionats. També donen suport a la candidatura de Barcelona Espanya, Portugal i la Comissió Europea (CE), que assumiria la meitat de la inversió. Irlanda també ha expressat el suport a la proposta i queda oberta la possibilitat que s'uneixi al consorci en el futur. La Generalitat i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) també hi donen suport com a patrons del centre. Tal com va anunciar de manera oficial el 24 de març, el BSC ja ha presentat la seva candidatura a la que és la primera convocatòria de la Comissió Europea per cofinançar infraestructures de supercomputació, un pas endavant per competir amb els Estats Units, la Xina i el Japó.

La candidatura del Barcelona Supercomputing Center - Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) respon a la convocatòria per acollir un dels "almenys" dos supercomputadors que rebran fins al 50% de finançament de la Unió Europea. Aquests supercomputadors han de tenir una velocitat punta de com a mínim 200 petaflops per segon (superordinadors preexascala), satisfer les necessitats d'una àmplia gamma d'aplicacions i estar operatius el quart trimestre del 2020. Un petaflop són mil bilions d'operacions de càlculs per segon.



Aquesta convocatòria és el resultat de l'acord entre 28 països participants i de la CE per cofinançar un full de ruta europeu per a la computació d'alt rendiment (HPC). El full de ruta té com a objectiu promoure el desenvolupament de tecnologies europees de HPC i construir almenys dos supercomputadors preexascala que estaran operatius a finals de 2020. Segons el pla de la Comissió Europea, el 2023 haurien d'entrar en funcionament almenys dos supercomputadors exascala, és a dir, que arribin a un trilió d'operacions per segon (exaflop).



La convocatòria està gestionada per l'EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC-JU), l'organisme creat per la CE i els països participants per fer realitat aquest full de ruta. La Comissió Europea aportarà per als superordinadors del 2021 un total de 250 milions d'euros. S'espera que la decisió de les entitats seleccionades per acollir-los s'anunciï el 7 de juny.