La UE obre el debat: ¿És necessari canviar d'horari a l'estiu i a l'hivern?

Cada sis mesos, a Europa s'avancen o s'endarrereixen els rellotges una hora. La mesura, pensada per estalviar energia, provoca molèsties a gran part de la població i, en alguns casos, pot produir problemes de salut. És realment necessari, el canvi horari? L'Eurocambra ha obert el debat aquest dijous amb l'aprovació d'un text -no vinculant- que demana a la Comissió Europea que estudiï la possibilitat de posar fi al sistema.

Almenys dos de cada deu europeus estan a favor d'abolir el canvi horari. "He parlat amb mares que tenen nens petits, amb gent gran a qui el canvi horari els suposa moltes dificultats, el personal mèdic també ens ha alertat", assegura l'eurodiputada holandesa Annie Schreijer-Pierik (PPE), una de les grans defensores d'acabar amb el canvi horari.

Els experts no es posen d'acord sobre l'abast dels efectes sobre la salut, més enllà dels canvis en el bioritme, la somnolència o la falta de concentració. Però hi ha estudis que afirmen que els accidents de trànsit o el risc de patir problemes cardiovasculars augmenten amb el canvi d'hora. "Els estudis demostren que s'incrementen els accidents a les carreteres i els problemes amb el son a conseqüència del canvi horari", ha afirmat l'eurodiputada Karima Delli.

Estalvi energètic menor

La mesura, que l'Eurocambra titlla "d'obsoleta", es va introduir a la UE a mitjans dels anys 70, després d'una crisi del petroli. La idea era que el consum i la despesa energètica es reduís en una Europa que tenia el carbó com a font d'energia principal. Quatre dècades després, el consum és menor i, per tant, l'estalvi també. Brussel·les calcula que el canvi horari només suposa un estalvi energètic d'entre un 0,5% i un 2,5%, dependent del país.

Des del 2001, una directiva obliga tots els països a avançar o endarrerir l'hora al març i a l'octubre. Per posar fi al sistema caldria un acord entre els governs europeus per canviar la directiva. El govern de Finlàndia va demanar als socis europeus fa poques setmanes que es discutís seriosament el tema. Cada vegada hi ha més països que hi estan a favor, especialment els del nord i l'est d'Europa, que en pateixen més les conseqüències.

Decisió coordinada

Brussel·les defensa que el canvi horari -o la seva desaparició- s'ha de fer coordinadament entre tots els estats membres per evitar problemes "en el funcionament del mercat interior". L'Eurocambra també demana que qualsevol canvi es faci a tots els països del bloc.

El debat encara està verd, però la pressió d'alguns estats membres i la petició de l'Eurocambra poden fer que, per primera vegada, la Comissió Europea s'ho plantegi seriosament. Canviar-ho, però, no serà fàcil. En primer lloc s'hauria de definir si s'adopta definitivament l'horari d'estiu o l'horari d'hivern. I en aquest punt ja hi ha grans divergències entre els socis del nord i del sud.