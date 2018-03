“El carril obre una porta important; la gent el trobarà petit”

“Hi ha petites obres que t’obren a un gran territori i que fan que els ciutadans percebin el món d’una manera diferent”, diu l’arquitecte Enric Batlle sobre el nou carril bici que uneix Barcelona i Esplugues. “És una nova porta molt important i preveig que tindrà molt d’èxit i que la gent el trobarà petit. El carril bici de la Diagonal està molt transitat i ara la gent descobrirà que no només connecta amb el Baix Llobregat sinó també amb Collserola, i que és la via que uneix Barcelona i la carretera de les Aigües amb menys pendent”, subratlla.

El despatx d’Enric Batlle i Joan Roig, reconegut amb l’última Medalla del Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya, té una llarga trajectòria en obres que afavoreixen, com diu Batlle, “la connectivitat social i ecològica”. “Els parcs que hem fet ja tenien implícit l’element de comunicació. Diem que els parcs també són corredors verds”, explica. A més, són els autors de la recuperació mediambiental dels marges del riu Llobregat. Pel que fa al nou carril bici, Batlle destaca la complexitat del lloc: “El carril és com passar un fil, però l’obra és complicada pel que fa a la infraestructura: el mateix camí té un pont i un túnel perquè de moment no es vol suprimir la infraestructura. El pròxim pas seria modificar-la. Tot i així, a la gent li semblarà molt senzill passar-hi”.

Els pulmons verds metropolitans

Per a Batlle, una obra com aquesta té uns efectes globals: “La connectivitat afecta la vida en totes les seves facetes”. “No només s’han de fer coses al centre -afegeix-. A la metròpoli de Barcelona hi ha un 52% d’espai lliure i molta gent del centre diria que no hi ha espai verd. Sí que n’hi ha, com a Collserola i el Llobregat, però amb aquest tipus d’obres el ciutadà percep que estan molt més a prop”. L’arquitecte cita el model capdavanter de Copenhaguen pel que fa a l’habitabilitat i la sostenibilitat, que va rebre una menció especial en l’última edició del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà, organitzat pel CCCB amb la col·laboració de mitja dotzena d’institucions europees. “El paisatge i el medi ambient han anat adquirint un paper més estructural -explica Batlle-. En obres com el Pla Espacial i el Parc Central de Sant Cugat, i la urbanització de la riera de Sant Miquel i el Parc de la Marina a Viladecans ja dèiem que el verd ha de ser estructural i no pas un complement”, insisteix.

Batlle i Roig és un dels grans despatxos del país: hi treballen actualment unes 90 persones i hi han incorporat dos nous socis, Iván Sánchez i Albert Gil. En la mateixa línia del nou carril bici, han guanyat el concurs de les Vies Blaves, impulsat per la Diputació i la Generalitat, a les conques dels rius Llobregat, Cardener i Anoia. També tenen damunt la taula la transformació de la B-23 des de la Diagonal fins al Llobregat, un projecte en què col·laboren els ajuntaments de Barcelona, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat. “És més ambiciós perquè preveu modificar la infraestructura, i això és més car”, conclou Batlle.