Catalunya registra l'augment més gran de nous positius en un sol dia, 1.221, i el global s'enfila a 5.925 contagiats

Continua l’evolució ascendent dels malalts amb coronavirus a Catalunya. El departament de Salut ha informat que en les últimes hores s’han confirmat 1.221 positius, cosa que representa una crescuda del 25,96% respecte a les dades del dia anterior. És la xifra de nous contagiats més alta registrada en un sol dia, seguida pel divendres dia 20 (+933) i el dimecres 18 (+836). En total, actualment hi ha 5.925 persones amb Covid-19. A diferència dels dies anteriors, la conselleria no ha facilitat aquest diumenge el nombre de professionals sanitaris afectats pel virus.

Segons les dades de Salut, continuen a l'alça tant les morts de pacients amb coronavirus com les altes hospitalàries. En les últimes 24 hores s'han registrat 54 defuncions, i la xifra total s'eleva a 245 persones mortes des que el coronavirus va arribar a Catalunya. Per contra, aquest diumenge 84 malalts amb Covid-19 han rebut l'alta hospitalària, i en total 728 persones ja han pogut sortir de l'hospital des de l'inici de la crisi.

En un comunicat, la conselleria també ha indicat que hi ha 102 nous pacients crítics i que ja són 551 els malalts en estat greu.

Pel que fa a Igualada, Salut confirma que s'hi han registrat vuit nous positius, i ha elevat el nombre global de contagiats a 228. A més, hi ha sis pacients en estat greu, i en les últimes hores s'han comptabilitzat quatre morts amb coronavirus, que eleven a 28 la xifra de persones mortes a Igualada amb Covid-19.

Precisament aquest diumenge el ministeri de Sanitat ha publicat per primera vegada un informe complet d'infectats, hospitalitzats, pacients greus i morts per edat, després de setmanes sense oferir aquesta informació. Les dades mostren que el 67,20% de les persones mortes tenien més de 80 anys, però que també hi ha joves afectats: 17 tenien menys de 50 anys. Ara bé, les dades no inclouen tots els casos, sinó els 18.959 casos que han analitzat, entre els quals hi ha 805 morts; i per tant, el percentatge no és encara sobre el total de morts actualitzat.