El 87% dels morts per coronavirus a Espanya tenia més de 70 anys

Seguint la tendència d'altres països, la gran majoria dels morts per coronavirus a Espanya són gent gran. Un 67,20% dels morts tenien més de 80 anys, segons unes dades fetes públiques aquest diumenge per primera vegada pel ministeri de sanitat i que no inclouen tots els casos, sinó els 18.959 casos que han analitzat, entre els quals hi ha 805 morts. Aquest percentatge, doncs, no és encara sobre el total de morts actualitzat.

Són en total 541 els comptabilitzats que tenien més de 80 anys, i un 20,37%, o sigui 164, tenien entre 70 i 79 anys.

De 70 cap avall, les xifres de letalitat cauen, però no com per donar validesa al mite que el coronavirus "només afecta gent gran", com es va dir durant els primers dies d'epidèmia. Ja hi ha hagut 20 morts d'entre 50 i 59 anys (un 2,48%), 9 d'entre 40 i 49 (un 1,12%), tres d'entre 30 i 39, quatre casos entre 20 i 29 anys i un sol cas menor de 20 anys, un noi a Màlaga que tenia leucèmia. En total, 37 morts menors de 60 anys i 17 menors de 50. No s'ha registrat a Espanya cap mort de menors de 10 anys.

El 87,57% dels morts, així doncs, eren majors de 70 anys, i un 12,43% eren menors d'aquesta edat.

Els morts amb coronavirus més grans de 80 anys son un 17,91% del total de confirmats amb aquesta edat, que és de 1.710 ara per ara. La letalitat, en canvi, és del 5,24% en persones d'entre 70 i 79 anys sobre el total de 3.132 confirmats, i va disminuint a mesura que s'analitzen franjes més joves. Només un 2,16% dels confirmats amb Covid-19 d'entre 60 i 69 anys han mort, i la xifra cau per sota de l'1% en totes les franjes d'edat menors.

L'ingrés de greus en unitats de cures intensives manté la mateixa correlació amb l'edat, menys en la franja dels més grans de 80, on hi ha hagut molts més morts (541) que ingressats a l'UCI (34, un 7,02% dels confirmats). El 34,09% (165) dels confirmats d'entre 70 i 79 anys han passat per l'UCI, així com el 27,27% dels positius d'entre 60 i 69 i el 18,39% d'entre 50 i 59.