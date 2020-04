Avortar enmig de les restriccions pel coronavirus

Catalunya permetrà temporalment que les dones que vulguin avortar voluntàriament durant l'estat d'alerta pel coronavirus puguin rebre la informació prèvia requerida de manera telemàtica, sense necessitat de desplaçar-se als centres de salut. La mesura, pionera a l'Estat, és de caràcter temporal i respon a la demanda que les clíniques amb autorització per a la intervenció i les organitzacions de salut sexual han fet al govern espanyol perquè modifiqui la llei del 2010.

La legislació vigent obliga totes les embarassades que vulguin interrompre l'embaràs a passar per una primera visita presencial de caràcter informatiu en què se'ls lliura un sobre tancat amb explicacions sobre els drets socials i sanitaris i les ajudes a la maternitat disponibles en cas que es vulgui continuar amb la gestació. El protocol estableix un període de tres dies de reflexió abans de procedir a la intervenció, fet que suposa que hi hagi un mínim de dos desplaçaments.

Amb la nova resolució del departament de Salut, les dones es poden estalviar un dels trasllats perquè es permet que el centre de salut, ja sigui el de la sanitat primària o una clínica privada, transmeti la mateixa informació a través del telèfon, videoconferència o per correu electrònic, garantint que s'ha rebut, llegit i entès les explicacions. El dia de la intervenció han de lliurar al centre autoritzat el document amb l'autorització consentida.

Per a Eva Rodríguez, vicepresidenta de l'ACAI, l'associació de les clíniques privades autoritzades, el pas de Catalunya "és important perquè pot servir d'exemple" per a les altres comunitats a l'espera que el ministeri faci la modificació per a tot el territori. Des de l'associació Drets Sexuals i Reproductius, Sílvia Adalbert també es dona per satisfeta perquè l'eliminació de la visita presencial facilitarà les coses a moltes dones, sobretot les que viuen fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és on es concentren la majoria de centres que practiquen les interrupcions.

L'avortament i els serveis de salut reproductiva són essencials per al decret d'estat d'alerta però Adalbert assenyala que moltes dones no ho saben i truquen alarmades als centres de formació per saber com poden accedir-hi. L'obligatorietat del confinament i les restriccions de moviments "afegeixen angoixa" a una situació ja de per si complicada, perquè s'han de justificar els trasllats, així que "saltar-se la visita presencial" aportarà més tranquil·litat i facilitats perquè només caldrà sortir un cop de casa. En aquest sentit, Rodríguez explica que la confidencialitat de la pacient queda totalment garantida i fins i tot apunta que el mètode telemàtic podria ser permanent perquè hi ha tècniques segures, com per exemple introduir codis confidencials en webs encriptades o fins i tot informar per trucades a través d'aplicacions com WhatsApp o Skype.

Decisions ràpides

Rodríguez assegura que l'estat d'alerta pel coronavirus no ha fet variar el nombre d'interrupcions d'embaràs perquè "qui no vol continuar amb l'embaràs no en té cap dubte" i vol "resoldre la situació com més aviat millor", malgrat que l'actual legislació permet els avortaments voluntaris fins a les 14 setmanes de gestació. "Però com que ningú no sap quant durarà el confinament no es volen esperar, a banda que sempre és millor fer la intervenció en les primeres setmanes", afirma.

Adalbert, coordinadora de Drets Sexuals i Reproductius, afegeix que les visites telemàtiques ajuden a "descongestionar" els centres i reduir així "la pressió assistencial" i apunta que en molts casos es pot fomentar l'avortament farmacològic en cas que no se superi la setmana nou de gestació i fins i tot afegeix que es podria copiar la iniciativa del Regne Unit, on es porta el medicament a domicili per evitar que la dona surti de casa.