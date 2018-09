Cs admetrà que Valls inclogui independents a la llista per Barcelona si accepta ser el seu candidat

El secretari general de Ciutadans (Cs), José Manuel Villegas, assegura que si l'ex primer ministre de França Manuel Valls accepta anar de cap de llista per la formació taronja a Barcelona a les eleccions municipals de l'any que ve, el partit admetrà que inclogui independents a la seva llista.

"Volem guanyar Barcelona i, per tant, farem la millor llista, la millor candidatura", ha assenyalat Villegas aquest diumenge. Per aquest motiu, considera que "no hi haurà problemes" amb el fet que Valls faci la seva pròpia llista amb persones que no pertanyen al partit taronja. "En això, Cs mai no planteja cap problema", ha assegurat.

Colau, etapa "negra" per a Barcelona

A parer seu, el govern de l'actual alcaldessa, Ada Colau, està sent una etapa "negra" per a la ciutat. Per això considera que és "fonamental" per a la formació taronja aconseguir l'Ajuntament de la capital catalana. Fixats en aquest objectiu, Villegas considera que "comptar amb Valls seria un luxe i un reforç important per a nosaltres", i la millor via perquè "els constitucionalistes" i "els europeistes" puguin prendre Barcelona de les mans dels "populistes".