Un estudi situa Barcelona com a "ciutat líder" en mobilitat urbana

El sistema tarifari integrat i les superilles situen Barcelona com a ciutat referència pel que fa a mobilitat urbana. Ho recull un estudi de la consultora Deloitte, que situa la capital catalana en sisena posició d'entre 47 centres urbans analitzats arreu del planeta.

El Deloitte City Mobility Index situa en sisena posició Barcelona entre 47 ciutats, per darrere de Singapur, Berlín, Londres, Hèlsinki i Tòquio. L'informe, que valorava positivament l'accessibilitat, la cobertura geogràfica del transport públic i les polítiques de creació de més espai per als vianants, destaca també els 15 milions d'usuaris de transport públic, i ho situa com una "dada reveladora de l'alta satisfacció".

Entre els reptes a superar, ha proposat la identificació de plans per provar vehicles autònoms compactes adequats per al dens teixit urbà, reforçar la ciberseguretat dels sistemes i convertir estructures urbanes en espais verds.

L'informe conclou que són "diverses" les claus per aconseguir un ecosistema eficient de mobilitat urbana, entre les quals l'aplicació de les noves tecnologies, la integració de la xarxa de transport, les mesures per reduir la contaminació i la superació de "barreres culturals que reforcen la percepció positiva del cotxe davant de l'ús del transport públic".