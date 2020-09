Preocupa la fusió CaixaBank-Bankia, inauguració de l’any judicial i Messi torna a entrenar amb el Barça :les claus del dia, amb Antoni Bassas (07/09/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dilluns, 7 de setembre del 2020. Aquesta nit ha plogut i ha refrescat a Barcelona. Després d’una nit de llamps i trons, la pluja anirà a la baixa i a partir de mig matí es restringirà sobretot a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona, on durant la tarda seran més freqüents, mentre que a la resta del país farà més sol. Ambient fresc amb un descens notable de la temperatura arreu.

1. La fusió entre CaixaBank i Bankia continua sent notícia. S’aixequen veus de malfiança, sobretot des de Catalunya. Els eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí han enviat avui una carta a la Comissió Europea expressant els seus dubtes sobre la creació d’un nou gegant bancari a Espanya. Pregunten quines conseqüències tindria aquesta operació sobre la competència en el sector bancari espanyol, quines derivades s’esperen de cara al consumidor i els problemes que podria causar en l’accés al finançament tant per a les famílies com per a les empreses catalanes.

També n’ha parlat el vicepresident del Govern, Pere Aragonès: “En tot cas, si això acabés amb una fusió de CaixaBank i Bankia, es produiria una anomalia, que podria ser la primera entitat financera de l’Estat i que un dels màxims accionistes fos l’Estat amb una participació del catorze per cent”.

L’Estat ja ha perdut 20.000 milions de les ajudes a Bankia. La gestió de l’equip de José Ignacio Goirigolzarri a Bankia ha patit un càstig tan fort dels mercats financers durant els seus vuit anys de gestió que divendres –tot i una pujada especulativa dels títols de Bankia del 32%, impulsada per les notícies de fusió amb CaixaBank– les ajudes de l’Estat de 22.424 milions d’euros a canvi del 61,4% de participació quedaven reduïdes a un valor de 2.160 milions, explica l’Ernesto Ekaizer, de manera que CaixaBank comprarà un banc teòricament sanejat sense reconèixer el seu propi deteriorament.

Vicenç Villatoro fa un paquet La Caixa / Barça i diu que aquestes dues entitats s'obliden d’on venen i no aguantaran en un món de competència globalitzada. Fernando Trias de Bes ho diu ben clar. Amb la fusió de Bankia i CaixaBank és fàcil que molt de tot això es perdi definitivament, i que el que va ser una caixa i després un banc català, convertit ara en un banc espanyol, oblidi que va ser Catalunya qui la va fer gran i la va convertir en una de les entitats més solvents i admirades de la Unió Europea.

I un altre article, el professor Andreu Mas-Colell afirma que és crucial mantenir a Catalunya els serveis centrals de l’entitat que neixi de CaixaBank i Bankia, i que el que seria econòmicament sensat per part del lideratge de la nova institució és que la reducció de serveis centrals fos equilibrada, és a dir, proporcional. Si CaixaBank és tres vegades més gran, això s’hauria de reflectir en l’estructura permanent de serveis centrals. Però recorda que “els instints concentradors a Madrid són molt vius a l’administració de l’Estat” i afegeix Mas Colell: “No em capficaria amb el simbolisme d’on és l’adreça oficial de l’entitat, València. Seria un error greu distreure’s i focalitzar-se en aquest punt. Guanyar això i perdre serveis centrals no seria un bon negoci. El que és crucial i d'importància màxima són els serveis centrals i els bons sous".

2. Aquest matí són notícia Oriol Junqueras i Marta Rovira, que han escrit un llibre per clarificar la proposta estratègica d’Esquerra. Es titula Tornarem a vèncer (I com ho farem) i redoblen l’aposta del partit per “eixamplar la base”. “Hem de ser més”, conclouen. Per exemple, a les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. “O l'independentisme és capaç d'incrementar la presència en aquestes ciutats o serà molt difícil guanyar el pols a l’Estat”. Per tant, conclouen: “L’adversari que s’ha de batre és el PSC”, i insisteixen que en cap cas tornaran a repetir un tripartit a la Generalitat. I com seguir creixent? El pla passa per seguir “governant bé” en tants llocs com es pugui.

3. Avui s’ha de celebrar a Madrid l’acte d’inauguració de l’any judicial presidit pel rei Felip. Pensin que tota la cúpula del poder judicial espanyol aviat farà dos anys que està en funcions perquè el PSOE i el PP no es posen d’acord per renovar-la. N’ha parlat el president del grup d’Unides Podem al Congrés dels Diputats, Jaume Asens: “Nosaltres creiem que s’han d’empendre reformes legislatives per poder evitar que els magistrats que tenen el mandat caducat puguin seguir prenent decisions transcendentals com els nomenaments dels principals llocs de la cúpula judicial”.

4. Parlant de la justícia, Julian Assange, de 49 anys, torna aquest dilluns al tribunal de Westminster, Londres, per continuar la seva batalla legal contra l’extradició als Estats Units. En joc hi ha una sentència de 175 anys de presó, arran dels 18 càrrecs a què fa front, de conspiració per piratejar servidors de l’administració nord-americana i difondre informació confidencial. Es preveu que la vista s’allargui durant quatre setmanes. Fonts de la defensa del fundador de Wikileaks consultades per l’ARA apunten que intentaran demostrar la impossibilitat que Julian Assange rebi un judici just si finalment és extradit a Washington i empresonat. En paraules de Kristinn Hrafnsson, editor en cap de Wikileaks: “El Julian lluita per la seva vida en aquest procés però també perquè tots els periodistes puguin fer la seva feina, que en el seu cas va ser exposar els crims de guerra dels EUA”.

I, mentrestant, a Hong Kong: la policia de Hong Kong va detenir ahir gairebé 300 manifestants que protestaven contra la decisió del govern d’ajornar un any les eleccions parlamentàries que estaven previstes per ahir. L’executiu va justificar l’ajornament pel risc de contagi a causa de la pandèmia. Les eleccions al consell legislatiu són la votació més important a Hong Kong, ja que el cap de govern no és escollit per sufragi directe.

5. Als Esports, aquesta tarda Messi ha de tornar als entrenaments del Barça, després que divendres anunciés que es queda al club una temporada més i digués que el president Bartomeu no l’escolta i es dedica a tapar forats sense tenir projecte. Per cert que continua la recollida de firmes entre els socis del Barça per presentar una moció de censura contra el president Bartomeu, i continua a bon ritme. El termini s’acaba dimecres de la setmana que ve.

Ahir es van disputar les finals de la Lliga Catalana de bàsquet. En categoria masculina, el MoraBanc Andorra va superar ahir el Barça i es va proclamar campió per segona vegada en les últimes tres temporades (84-85). Tot i tenir baixes, el conjunt andorrà va fer una bona final al Palau Blaugrana, on va exhibir un ritme elevat i una gran defensa.

I en les dones, la voracitat competitiva de l’Spar Girona no té aturador. L’equip entrenat per Eric Surís va guanyar un combatiu Cadí La Seu (69-61) i es va endur un nou títol de la Lliga Nacional Catalana. El conjunt gironí acumula nou edicions al seu palmarès, les últimes quatre aconseguides de manera consecutiva.

I per cert, ahir la selecció espanyola va jugar un partit de la Lliga de les Nacions. Va guanyar per 4 a 0 a Ucraïna, i va marcar el blaugrana Ansu Fati, que es converteix en el jugador més jove de la selecció espanyola a marcar un gol, i ha trencat un rècord de feia 95 anys. Ansu Fati és de l’octubre del 2002, o sigui que encara en té 17.

6. Mònica Planas escriu la crítica del FAQS de dissabte a TV3, amb un cara a cara Rahola - exconsellera Vilallonga. Conclou: “En comptes del rigor d’una entrevista ben feta i d’aprofundir en els aspectes importants, es munta un xou esperpèntic en què el que compta menys són els arguments. El Preguntes freqüents pot servir d’entreteniment els dissabtes a la nit, però de vegades és un exemple d’insubstancialitat periodística”.

7. I avui el Mirades de l’ARA, el nostre pòster de la doble central, és per a la nau central de la Seu Vella de Lleida, que va ser ahir l’escenari del concert Essencial. Tothom per tothom, a càrrec de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida i d’Ars Medica, una orquestra de cambra impulsada pel Col·legi de Metges de Barcelona i integrada per personal sanitari.

El concert, sense públic, es va celebrar en record de les víctimes del covid-19 i per homenatjar col·lectius essencials com el sanitari.

Fins aquí les claus del dia. Tornem d’aquí uns minuts amb l’anàlisi de l’actualitat.