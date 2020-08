Alt risc de rebrot de covid-19 a Catalunya i primer entrenament del Barça sense Messi: les claus del dia, amb Antoni Bassas (31/08/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dilluns, 31 d’agost del 2020. Si han fet vacances, com nosaltres, esperem que hagin pogut descansar. Comencem la temporada de les claus del dia parlant del temps: avui les pluges ja s'han acabat. De fet, s'espera una jornada força assolellada al conjunt del territori i amb una temperatura que tendirà a recuperar-se lleugerament, després d'aquesta matinada que ha sigut tan fresca. Al migdia hi haurà valors entre 22 i 27 ºC a la majoria de comarques.

1. Catalunya s’encamina cap a una nova pròrroga dels pressupostos, segons aquest treball de Quim Bartomeu i Mireia Esteve, primer, perquè els comuns, el PSC i la CUP no han rebut cap trucada del Govern. Segon, perquè la Generalitat no sap si el govern espanyol s’avindrà finalment a relaxar l’objectiu de dèficit ni quants diners arribaran dels fons europeus per fer front a la pandèmia. També estan pendents d’una part dels fons que va prometre l’Estat. I tercer: ¿Hi haurà eleccions anticipades? Si són el 15 de novembre, el Govern actual no podria portar uns comptes a la cambra –que estaria dissolta– i s’hauria d’esperar que es formés un nou executiu. El procés d’elaboració no podria començar fins a l’any següent i la pròrroga seria inevitable.

Sense pressupostos en un moment com aquest, és a dir, la dificultats de la política per sobre de la societat no és el que s’espera del Govern.

2. Mentrestant, degoteig de baixes al PDECat per l’enfrontament amb Puigdemont. Aleix Moldes explica que L’excusa que han trobat per esbatussar-se en públic són les sigles de JxCat, però l’enfrontament és molt més profund i el risc de trencament definitiu cada dia sembla un escenari més plausible. Si els afins a Puigdemont es van quedar la marca de Junts amb una jugada que el PDECat considera fraudulenta –van aprofitar uns poders notarials per fer un canvi de nom dels titulars al registre de partits sense avisar els seus teòrics aliats–, l’executiva que encapçala David Bonvehí va contraatacar amb una demanda als jutjats que aquesta mateixa setmana podria provocar mesures cautelars. La resposta des de JxCat no ha trigat a arribar en forma d’estripada de carnets. Ja han fet el pas els cinc senadors de la formació, el conseller exiliat Lluís Puig i ahir, segons va informar l’ACN, els regidors metropolitans del partit.

3. Hem entrevistat la persona que podria ser candidata a l’alcaldia de Barcelona per als comuns el dia que plegui Ada Colau, es tracta de Janet Sanz, actual regidora d’Urbanisme i Mobilitat. Diu: “Els canvis que hem fet per afavorir els vianants han vingut per quedar-se” i “les habitacions només s’haurien de llogar a qui es quedi a la ciutat”, i ha definit els canvis a la ciutat per eliminar cotxes i tenir un urbanisme més verd com el pla Cerdà de les ciutats del segle XXI: " Per això he demanat a l’arquitecte en cap, Xavier Matilla, que tirem endavant una proposta de concurs per aconseguir un equip –com en el seu moment va tenir als anys 80 l’Oriol Bohigas, perquè l’ajudés a dissenyar la ciutat dels 90– que l’ajudi a repensar aquest model. Estem acostumats a veure-ho tot amb llamborda i ciment, potser els materials de l'espai han de ser diferents".

4. Segons les dades que ahir va fer públiques el departament de Salut, a part d’un increment en el nombre d’infectats, s’ha registrat un augment en el d’hospitalitzats i, a més, Catalunya ha batut el rècord del risc de rebrot de tot el mes d’agost.

Per cert que ahir, des del Govern es van referir a les concentracions de gent al carrer a Vilafranca del Penedès, per la diada de Sant Fèlix. Pere Aragonès: "Demanem a tothom que exerceixi aquesta responsabilitat, no podem tornar a veure escenes com les d’ahir, perquè tiren per terra la feina que s’està fent per doblegar la corba. Per tant, fem una crida a la responsabilitat de tothom".

Una derivada econòmica de la pandèmia és que Barcelona només han obert un 25% dels hotels, amb un 12% d’ocupació. Doncs bé, segons el que explica avui Xavier Grau del Cerro, ja corren anuncis del tipus “5,5 milions d’euros. Hotel en venda al carrer Lepant”. “En venda gran hostal-hotel al centre turístic de Salou”. “Hotel en venda a Lloret de Mar. 2,5 milions d’euros, 3.000 metres quadrats, 55 llits”. El sector hoteler està passant la pitjor crisi de la seva història pel covid i alguns empresaris es volen desfer del negoci. I hi ha qui vol aprofitar la situació. Gestores de fons d’inversió i socimis, tant estatals com internacionals, estan recaptant capital per anar de compres, “probablement l’últim trimestre de l’any”, asseguren fonts del sector.

5. La Lliga dona la raó al Barça en el conflicte contra Messi, que ahir no va anar a treballar i va tensar més la corda amb una directiva que no cedeix ni un pam. Sembla que dimecres Josep Maria Bartomeu es reunirà amb el pare del jugador.

I l’Olympique de Lió continua regnant al futbol femení. Va revalidar el títol contra el Wolfsburg (1-3) a la final de la Lliga de Campions a Anoeta. Les franceses van sumar la cinquena Champions consecutiva i ja tenen set títols europeus a les vitrines del club, en una temporada en què també han guanyat el triplet.

6. Demà ja serà 1 de setembre, i avui dilluns, les ràdios comencen temporada, la catorzena de Jordi Basté a RAC 1 als matins de RAC 1 i la primera de Laura Rosel, al Matí de Catalunya Ràdio. En Clapés, aquest any, començarà a les tres, o sigui que farà una hora més de programa. Us ho explica l’Albert Castellví.

7. Acabem recordant que aquesta casa ha instituït el Premi Ara de Còmic en Català, amb 10.000 euros a l’obra guanyadora, amb el suport del departament de Política Lingüística de la Generalitat. La vocació del premi és contribuir a la normalització del català en l'àmbit del còmic adult i la novel·la gràfica, en què la llengua catalana té encara una presència minoritària, tot i que el 90% dels còmics que es venen a Espanya s'editen a Catalunya.

Fins aquí les claus del dia. Tornem d’aquí uns minuts amb l’anàlisi de l’actualitat.