Sanitat accepta que l’Alt Pirineu i Aran, les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona passin a la fase 1: les claus del vespre amb Antoni Bassas (08/05/2020)

Bona nit des de l’ARA. Ràpid repàs a l’actualitat d’aquest divendres, 8 de maig del 2020.

1. Aquest vespre el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i el Dr. Simón han explicat en roda de premsa quins territoris de l'estat espanyol passaran a la fase 1. S'ha confirmat que a Catalunya l'Alt Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona entraran dilluns en la fase 1. Tal com va sol·licitar la Generalitat, el ministeri de Sanitat ha acceptat que aquestes tres regions sanitàries catalanes avancin en el desconfinament.

El govern espanyol ha rebutjat que la Comunitat de Madrid passi a la fase 1 del desconfinament. El motiu que ha donat el ministeri de Sanitat és que prefereix esperar perquè es pugui "garantir el sistema de detecció" del coronavirus per part de l'atenció primària. Aquest divendres Sanitat ha informat de 48 noves morts a Madrid, amb 145 hospitalitzacions i 148 contagis detectats. La presidenta Ayuso ha admès que va demanar canviar de fase per la pressió d'empresaris.

2. De fet, el nombre de morts per coronavirus torna a augmentar lleugerament: en les últimes 24 hores s'han registrat 229 defuncions. Ja és el tercer dia consecutiu en què la xifra no baixa de 200. Des que va començar la pandèmia ja han mort a l'Estat 26.299 persones. Fernando Simón ha assegurat que aquestes "pujades i baixades" són normals en aquesta fase de l'epidèmia. La majoria de casos positius que s'han registrat aquest divendres corresponen bàsicament a Catalunya i Madrid.

3. Avui era el primer dia en què es podia córrer per la platja de Barcelona. I cap allà que se n’ha anat la corredora Empar Moliner, que ha fet una crònica on diu: “No m’agrada córrer per la platja perquè els peus se t’enfonsen, fa baixada i les vambes se t’omplen de sorra”. A primera hora hi havia més fotògrafs que corredors.

4. Avui hem entrevistat la consellera de Salut, Alba Vergés. Ha discrepat de l’opinió que hi ha hagut massa veus en els missatges a la població, ha assegurat que ja està augmentant la capacitat de fer tests a la població, ha criticat que els futbolistes es puguin fer el test del coronavirus i ha dit això quan li hem recordat que la setmana que ve farà dos mesos de la roda de premsa en què va emocionar-se parlant de la seva família que acabava de quedar confinada a Igualada: " Ara podem dir que hi estic una mica més avesada, en aquest sentit, tinc més capacitat d'analitzar bé les dades, de prendre decisions. Aguantem certes pressions escoltant també tothom".

5. La xifra de treballadors afectats per un ERTO se situa en 709.878, de 96.472 empreses. La majoria d'expedients es concentren en el sector dels serveis –restaurants, bars i serveis de càtering i comerços–, seguit dels de la indústria, la construcció i l'agricultura.

El govern espanyol ha arribat a un principi d'acord amb sindicats i patronals per allargar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins al juny. El govern espanyol ofereix exempcions de quotes d'entre el 45% i el 85% amb la tornada a l'activitat i n'exclou les empreses amb seu en un paradís fiscal.

També als Estats Units han batut el rècord d’atur, que era la gran joia de la corona de la presidència de Trump. Avui han donat les dades de l’abril, en què s’ha enfilat fins al 14,7%. Pensin que al febrer els Estats Units tenien un atur del 3,5%. Només a l’abril es van perdre 20,5 milions de llocs de treball, que és la devastació més gran des de la Gran Depressió del 1929.

6. Tal com vam avançar, l’equip femení de futbol del Barça ha quedat oficialment proclamat campió de Lliga. Ha sigut abans d’hora, però la seva victòria anticipada no la discutirà ningú: en el moment en què es va suspendre la competició, les noies del Barça havien aconseguit 19 victòries i només havien perdut dos partits.

7. I acabem amb el temps. Què sabem de les pluges i la fresca que ens teniu preparades per als pròxims dies, Miquel Bernis? Sabem que la pluja arribarà sobretot diumenge a partir de mig matí, seran ruixats que podran afectar qualsevol comarca i que aniran acompanyats de tempesta en alguns casos. Demà ja es podrien escapar algunes gotellades molt més puntuals. La temperatura baixarà fins a 8 graus a Ponent i entre 3 i 5 en general.

Fins aquí les claus del vespre, bona nit, que descansin i bon cap de setmana.