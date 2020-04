Les residències en mans de Salut i l’OMS diu que no és moment de relaxar mesures: les claus del vespre amb Antoni Bassas (08/04/2020)

Bona nit des de l’ARA. Fem un cop d’ull a les principals notícies d’aquest dimecres 8 d’abril del 2020. Mirem el mapa del temps per saber si aquesta Setmana Santa podrem sortir als balcons i les terrasses de casa per prendre el sol. Els pròxims dies farà sol i només es repetiran alguns ruixats de tarda al voltant del Pirineu. A poc a poc els 20 graus s'aniran superant cada cop en més indrets, però fins la setmana que ve no hi haurà un canvi clar d'ambient.

1. Avui, sense pandèmia estaríem pendents de l’operació sortida de Setmana Santa. Aquest era l’estat del trànsit a les 7 de la tarda, sense trànsit.

651x366 Càmeres de trànsit el dia 8 d'abril Càmeres de trànsit el dia 8 d'abril

Recordin que els Mossos continuaran desplegats per multar els que marxin a les segones residències. A més, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha anunciat que es reforçaran els controls a les entrades i sortides de la ciutat –també es faran en "horaris nocturns"– i que es repetiran diumenge i dilluns per captar els que tornin a Barcelona.

2. En les últimes 24 hores s'han registrat 757 morts a Espanya. La xifra total de víctimes ja és de 14.555. Les persones que s'han curat ja arriben a 48.021.

A Madrid, on el coronavirus també ha afectat especialment les residències d'avis, en l'últim mes han mort 4.260 persones als geriàtrics per covid-19.

3. Canvi de timó a la Generalitat en la gestió de les residències. El Govern ha anunciat que, a partir d'ara, les decisions en aquest àmbit ja no les portarà el departament d’Afers Socials i Famílies ni el conseller Chakir el Homrani, sinó la directora assistencial d'Atenció Primària, Yolanda Lejardi.

És a dir, és el departament de Salut el que portarà les regnes i les decisions pel que fa referència a les residències.

L’ARA ha sabut que va ser el mateix president Torra el que aquest dimarts, després del consell executiu, va parlar amb el vicepresident, Pere Aragonès, per reclamar-li "mesures concretes" que permetin redreçar la gestió de les residències. El mateix Aragonès ha sigut el que, segons fonts de l'executiu, ha traslladat aquest migdia al president la decisió que fos Salut qui s’encarregués de les residències.

Fins dimarts, segons el recompte del Govern, ja han mort a Catalunya 1.123 persones grans que vivien en aquests centres.

Entre els casos desesperats hi ha el de la Residència Amavir, de Vilanova del Camí. L'alcaldessa del municipi, Noemí Trucharte, ha assegurat aquest dimecres que la situació al centre és "d'extrema gravetat". Ja són 35 les víctimes mortals, ha indicat.

4. Com pensa el govern espanyol tornar a l’activitat? Mirin el tuit d’aquesta tarda del president Torra, que explica que encara no han rebut cap instrucció del govern espanyol.

És dimecres. No hem rebut cap pla ni cap proposta del Govern espanyol de com pensa obrir l’activitat. No tenim tests. Les UCI’s saturades. No podem permetre arriscar la salut a milers de treballadors que hagin de tornar a la feina. Rigor, planificació i responsabilitat. https://t.co/mJZSW0evDq — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) April 8, 2020

De fet, la Generalitat ha reclamat una pròrroga del confinament total a Catalunya. Meritxell Budó: “A hores d’ara el que hi ha sobretot és incertesa. Incertesa de saber fins on arribarà aquest desconfinament. Incertesa de si serà gradual o com serà, en quines condicions i quins treballadors hauran d’anar a la feina. Quins sectors podran tornar a treballar i quins no. És imprescindible una bona planificació per fer un bon desconfinament.”

De fet, l’OMS ha dit que "no és el moment de relaxar mesures, sinó de duplicar o triplicar els esforços" per combatre la pandèmia del coronavirus al continent europeu. El cap de l'OMS a Europa, Hans Kluge, en una roda de premsa aquest matí ha insistit que "no s'ha d'abaixar la guàrdia".

5. Aquesta tarda també ha sigut notícia una carta de 36 eurodiputats a Pedro Sánchez per denunciar les amenaces del Tribunal Suprem als funcionaris de presons, carta que el vicepresident Junqueras ha mostrat en aquests tuit.

Les amenaces del Suprem als funcionaris de presons són inacceptables i posen en risc la lluita contra el #covid19. No ho dic només jo. Ho diem 36 eurodiputats, que avui hem enviat una carta a @sanchezcastejon per denunciar-ho. pic.twitter.com/sVXs6CAQ8U — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) April 8, 2020

6. Què en sabem, de Boris Johnson? Doncs el que ha dit fa poques hores la seva oficina: que continua a l'UCI de l’Hospital de Saint Thomas a Londres però que respon al tractament i que el seu estat de salut és estable.

7. I mentre el nombre de casos i morts s’enfila als Estats Units, d’allà ens arriba la notícia que el precandidat Bernie Sanders deixa córrer la lluita contra Biden per la nominació demòcrata. Biden va aconseguir una sèrie de victòries que han fet entendre a Sanders que havia de plegar. Sanders era el senador més a l’esquerra dels Estats Units, dels que defensaven obertament un sistema públic de Salut o la fi d’un sistema universitari que condemna els joves a endeutar-se.

8. La situació al Barça empitjora per moments, i no ens referim als ERTO sinó a la governança. Avui el vicepresident Emili Rouseaud ha declarat en diversos mitjans que Bartomeu la volgut fer dimitir per telèfon, i que el Barça va fer cinc factures de 200.000 euros per amagar una despesa d’un milió d’euros i que no passés el control de la Junta…

El que ha portat Toni Padilla a dir que es tracta d’una directiva trencada que ja no pot amagar les seves misèries.

I atenció a aquesta frase referida a Bartomeu: “Darrere la seva imatge afable, és un home orgullós i competitiu que se sap moure en els despatxos. Sap lluitar”.

Fins aquí les claus del vespre. Bona nit i que descansin.