El termòmetre continuarà frenat com a mínim fins a la setmana que ve

Aquest dimecres ha començat amb algunes restes de núvols a la costa, però avui predominaran les clarianes. On hi haurà més estones de cel mig ennuvolat serà en indrets de la costa i del prelitoral, i sobretot al Pirineu i el Prepirineu, on fins i tot s'escaparan alguns xàfecs sobtats a la tarda. Els ruixats típics de primavera es repetiran els dies vinents, però difícilment s'estendran gaire més enllà del Pirineu o del Prepirineu.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre avui i demà Acumulacions de precipitació previstes entre avui i demà

La nit ha sigut més freda que ahir a Ponent i al sud, i en canvi la temperatura ha pujat en moltes comarques de Girona. En alguns llocs del pla de Lleida i de la Catalunya Central la temperatura ha arribat a baixar dels 5 graus. D'entre les temperatures mínimes d'avui es destaquen (en ºC):

Òdena 1

Mollerussa 3

Les Borges Blanques 3

Solsona 3

Lleida 4

Al migdia la temperatura serà una mica més alta que ahir, però el canvi es notarà sobretot en comarques de l'extrem oest, molt més que no pas a la costa. Durant la segona part de la setmana no hi haurà canvis en el termòmetre. A les nits la temperatura continuarà baixant dels 10 graus a la majoria de comarques, i al migdia seran ben pocs els termòmetres que arribin als 20 graus. És possible que a partir de dimarts que ve la temperatura pugi de manera més decidida, però això encara és molt incert i, de fet, alguns models apunten fins i tot en la direcció contrària, cap a una baixada del termòmetre de cara a la segona part de l'abril. Caldrà seguir-ho.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Els dies vinents seran de temps tranquil, amb més sol que núvols i només xàfecs puntuals de tarda al Pirineu. Entre divendres i dissabte el cel serà més variable i canviant al sud i a Ponent, però les opcions de pluja són escasses. La inestabilitat podria augmentar durant la primera part de la setmana que ve. Alguns models de previsió fan pensar que el vent tornaria a bufar de llevant i que això podria fer ploure en moltes comarques. La incertesa encara és molt alta.