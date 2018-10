El canvi climàtic amenaça el subministrament mundial de cervesa

La cervesa podria ser una altra víctima del canvi climàtic. Així ho sosté un estudi publicat a 'Nature Plants' en què investigadors de la Universitat de Califòrnia-Irvine (UCI), als EUA, i altres institucions han informat que les sequeres i les onades de calor recurrents, sumades a l'escalfament global, conduiran a fortes caigudes dels rendiments de la ordi, l'ingredient principal de la cervesa.

Així, el principal efecte serà l'augment del preu de la cervesa: en els pitjors anys, grans productors, com Alemanya o Bèlgica, poden veure reduïda la collita un 40%. De fet, l'estudi preveu que en el pitjor escenari, en tavernes irlandeses, una cervesa pot arribar a quadruplicar el seu preu actual. "El món s'enfronta a molts impactes del canvi climàtic que posen en perill la vida, de manera que el fet que les persones hagin de gastar una mica més per beure cervesa pot semblar trivial", ha explicat el coautor Steven David, professor associat de ciències del sistema terrestre de la universitat.

Amb el seu equip d'investigació han previst alguns escenaris en funció dels nivells actuals i futurs de la crema de combustibles fòssils i emissions de diòxid de carboni. En el pitjor dels casos s'ha projectat que les parts del món on es cultiva ordi –com les grans planícies del nord, els prats del Canadà, Europa, Austràlia i l'estepa asiàtica– experimentaran sequeres i onades de calor concurrents més freqüents que faran disminuir els rendiments dels cultius entre un 3% i un 17%. "Els nivells actuals de consum de combustibles fòssils i de contaminació per CO2 donaran lloc a aquest pitjor escenari, amb més extrems climàtics que afectaran negativament la reserva de cervesa del món", va afegir Nathan Mueller, professor assistent de ciència ficció del sistema terrestre de l'UCI i coautor de l'informe, que va afegir que fins i tot un escalfament moderat conduirà a un augment de la sequera i episodis de calor excessiu en les àrees de cultiu de ordi.

De fet, malgrat que en el pitjor escenari la producció mundial de ordi es reduirà un 17%, hi ha pèrdues regionals molt més altes. Per exemple, superarien el 20% en zones com Brasil o l'est d'Àfrica i en països cervesers com Alemanya, Bèlgica o la República Txeca podrien arribar a registrar reduccions de fins al 38%.