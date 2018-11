Els mil quilos de cocaïna interceptats al port de Barcelona s'haurien venut per 130 milions

El contenidor amb mil quilos de cocaïna que es va interceptar aquest dilluns al port de Barcelona tindria un preu de mercat de 130 milions d'euros. La subcap de la divisió d'investigació criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra, la intendent Marta Fernández, ha explicat que es calcula que amb la venda de la droga, que estava repartida en 1.099 paquets, s'hauria obtingut aquesta quantitat. La partida va ser detectada ahir al migdia en una operació conjunta de la policia catalana i el Servei de Vigilància Duanera del ministeri d'Hisenda, tot i que Fernández ha apuntat que la droga "estava ben amagada" entre palets perquè no fos localitzada pels agents.

Interceptem amb Vigilància Duanera més d'una tona de cocaïna al Port de Barcelona amagada en un contenidor que procedia del Brasil @aduanasva https://t.co/8CYDh0baaz pic.twitter.com/TfoKIs9Vrl — Mossos (@mossos) 6 de novembre de 2018

La cocaïna era dins un contenidor que venia del Brasil i que contenia diversos palets on hi havia els paquets, que estaven coberts per un plàstic de color negre. Fernández ha recordat que es tracta "del decomís de droga més gran que ha fet el cos dels Mossos" en una única intervenció. El contenidor va ser interceptat quan havia arribat a la terminal de mercaderies del port de Barcelona. Els agents continuen investigant la partida per identificar i detenir els responsables d'aquest enviament de més d'una tona de cocaïna.