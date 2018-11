Els metges compareixen al Parlament per denunciar la situació de "maltractament" que pateixen

El president de Metges de Catalunya, Jordi Cruz, i el secretari general, Josep Maria Puig, han comparegut aquest dijous al matí davant de la comissió de salut del Parlament de Catalunya a petició dels grups parlamentaris per exposar els motius que els han portat a la vaga.

Puig i Cruz han demanat als grups parlamentaris que la "voluntat política" per resoldre el dèficit que pateix la sanitat es tradueixi en un "increment dels pressupostos de Salut" per poder recuperar la "credibilitat i confiança" en els representants polítics.

"Els professionals estem molt enfadats per com se'ns ha tractat aquests últims anys de retallades", han assegurat Puig i Cruz. Han reivindicat que els metges són "el pal de paller" de la sanitat. "No compten amb nosaltres i a sobre ens maltracten", han afegit.

Els portaveus del sindicat majoritari dels metges han demanat aprofitar aquesta "sotragada" per fer "un canvi de paradigma i passar d'un sistema de quantitat a un de qualitat".

Puig i Cruz han arribat a la cambra catalana poc després de dos quarts d'una del migdia per intervenir-hi de forma urgent, arran d'una petició que ha registrat a última hora Ciutadans perquè comparegués un representant dels professionals sanitaris en vaga. Segons fonts parlamentàries, els grups de l'oposició els han donat suport, mentre que JxCat i ERC han plantejat que la compareixença no fos de forma precipitada, amb pocs minuts de marge i amb criteris objectius per determinar els compareixents. Finalment s'ha acordat que la mesa de la comissió convoqués representants del sindicat convocant de la vaga d'aquesta setmana, segons fonts parlamentàries.

Pel que fa a la injecció de 100 milions d'euros a l'atenció primària, Josep Maria Puig ha assegurat que és "un pas endavant per aconseguir que l'atenció primària tingui el pressupost que l'OMS i les societats científiques reclamen a tot el món". No obstant, assegura que continuaran lluitant per aconseguir que el pressupost de l'atenció primària arribi al 25%. Ara suposa el 16,8% del pressupost de Salut i amb els 100 milions d'euros arribarà al 18%.

Metges de Catalunya continua mantenint "reunions discretes" amb representants de l'ICS que han de fructificar en un acord després de quatre dies de vaga. "L'acord al qual arribarem serà de mínims, potser suficient per desbloquejar la situació, però haurem de continuar lluitant", ha dit Puig abans de la manifestació conjunta de tots els treballadors públics de la Generalitat que reclamen revertir les retallades. "No se sap quan s'arribarà a l'acord però la voluntat política exemplificada amb la injecció de 100 milions d'euros per part de la Generalitat fa pensar que s'està anant en la direcció correcta", ha dit Puig.

La sanitat concertada, la següent batalla

Pel que fa als acords amb l'atenció primària concertada, el secretari general de Metges de Catalunya ha recordat que "tota la sanitat hauria d'anar en la mateixa direcció i la voluntat política que existeix cap a l'atenció primària de l'ICS hauria de ser la mateixa per a la concertada". Les negociacions amb la concertada, però, es troben en una situació molt preliminar i els treballadors no descarten continuar amb les mobilitzacions. "L'atenció primària concertada, si no aconsegueix les mateixes condicions que la de l'ICS, podria paralitzar el sistema sanitari, ja que suposa més del 50% de l'atenció pública i un 20% de l'atenció primària", ha advertit.