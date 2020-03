Els Mossos recomanen anar a comprar només un cop a la setmana

"Si podem fer la compra una vegada a la setmana, millor que dues". És la recomanació que fan els Mossos d'Esquadra per evitar desplaçaments mentre duri el confinament pel coronavirus. El sotscap de la Divisió Tècnica de Planificació de Seguretat dels Mossos, l'intendent Josep Antoni Saumell, ha assegurat aquest dilluns que "no està justificat" sortir de casa diversos cops al dia per anar a comprar. "No s'ha de sortir per anar a comprar un quilo de taronges i després tornar-hi per un quilo de pomes. Hem d'organitzar-nos", ha demanat Saumell. De fet, ha pronosticat que si la societat no és "responsable", al final els agents hauran de mirar què hi ha a l'interior de les bosses de la compra "per valorar si valia la pena o no" el desplaçament.

Segons l'intendent dels Mossos, "tristament" encara hi ha persones que intenten sortir al carrer o anar a segones residències. "El pitjor és que veus que hi ha gent que utilitza tot el seu enginy per no quedar-se a casa", ha lamentat Saumell. De fet, el nou balanç dels Mossos i les policies locals ha tornat a confirmar que hi ha persones se salten les restriccions. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que en les últimes 24 hores els agents han tancat dos locals i han aixecat actes en cinc establiments, han fet 27 detencions i han imposat 3.300 sancions a ciutadans per incomplir el confinament. La policia també ha identificat 8.700 persones i 4.500 vehicles. Buch ha atribuït les sancions de les últimes hores als desplaçaments prohibits prop de casa i no a les segones residències, perquè el trànsit s'ha reduït més d'un 90% el cap de setmana en algunes carreteres.

Sobre la mobilitat, el conseller d'Interior ha admès que la circulació de vehicles ha tornat a augmentar aquest dilluns a l'àrea metropolitana de Barcelona respecte al cap de setmana. Fins a les 13.00, la circulació ha baixat entre un 61% i un 65% –amb més sortides que entrades– si es compara amb un dilluns habitual, segons el Servei Català de Trànsit. Tot i que la mobilitat és inferior que fa una setmana, entre dissabte i diumenge la disminució s'havia situat al voltant del 90%, un nivell que no s'ha assolit aquest dilluns perquè prop del 40% dels vehicles encara circulen per les carreteres d'accés a Barcelona. Buch ha recordat que els agents, quan detecten els incompliments, no posen multes al moment sinó que n'aixequen actes, que després es convertiran en sancions que arribaran als infractors i que poden anar dels 600 als 30.000 euros depenent de la gravetat.

De fet, l'intendent dels Mossos ha sigut molt contundent contra els infractors i ha demanat que "la solidaritat amb ells sigui la mínima possible". "Són persones que es pensen que estan per sobre i que per la seva inconsciència són denunciades tres o quatre vegades. Després es dedicaran a explicar que s'han arruïnat perquè els han arribat les sancions. Espero que ens enrecordem que han incomplert el confinament", ha manifestat Saumell.

Denunciar la violència

Preguntat per si s'han detectat més casos de violència masclista durant el confinament, Buch ha assegurat que no li constava que s'hagués produït cap increment. Tot i això, el conseller ha afegit que "s'ha reforçat" el contacte amb les dones que havien fet denúncies i ha demanat que es denunciïn els casos. En la mateixa línia, l'intendent dels Mossos ha fet una crida a denunciar la violència "de manera ràpida al 112", no només per part de la víctima sinó dels veïns que també puguin tenir-ne coneixement. Saumell ha aprofitat l'avinentesa per recordar que no s'ha de col·lapsar el número de telèfon d'emergències perquè és el canal que tenen les patrulles per rebre els avisos i desplaçar-se.

Finalment, l'intendent ha recomanat a les persones que poden anar a treballar, perquè compleixen les excepcions que permet el confinament, que es desplacin amb transport públic en lloc d'utilitzar la bicicleta o fer-ho a peu. "S'ha d'evitar la via pública i anar amb transport públic conservant les distàncies", ha dit. Pel que fa als menors que tenen una custòdia compartida, ha explicat que "seria convenient" que les famílies truquin al jutjat que ha fixat el règim de visites per assegurar-se si es poden fer els intercanvis de manera habitual.