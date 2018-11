La comunitat educativa surt al carrer per exigir la inversió del 6% del PIB en educació i revertir les retallades

Famílies, sindicats i entitats del sector de l'ensenyament s'han congregat aquest dissabte a la tarda a la plaça Universitat per fer una marxa fins a la plaça Sant Jaume. Amb els lemes ''Per l'educació pública, cap retallada" i "Ara toca educació publica, volem el 6%'', el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) ha sortit al carrer per reclamar la reversió de les retallades en ensenyament, un sector pel qual demanen un pressupost "expansiu", que es podria traduir en un increment de professorat de 7.200 efectius, entre altres. Al mateix temps, els centenars de manifestants han reivindicat més participació de la comunitat a l'hora de prendre decisions i acabar amb la segregació del sistema.

Aquesta és la primera manifestació abans de la vaga del sector convocada pel 29 de novembre en què a banda dels sindicats d'ensenyament, estudiants de secundària i universitaris també hi donen suport.

Entre les entitats que donen suport a la mobilització hi ha la Fapac i la Fapaes, els sindicats CCOO, CGT, UGT, USTEC-STEs; les entitats Associació de Mestres Rosa Sensat, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) i Catalunya Laica, i les associacions i sindicats d'estudiants Associació d’Estudiants Progressistes, l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC), el Front d’Estudiants, el Sindicat d’Estudiants i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC).