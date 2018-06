Un jutge concedeix la pensió completa a una menor òrfena de mare perquè el pare se n'ha desentès

Un jutge de Barcelona ha decidit concedir la pensió completa a una menor òrfena de mare, tot i que el pare continua viu, perquè l'home fa nou anys que s'ha desentès completament de la nena. La sentència es desmarca del criteri que fins ara han mantingut el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, que han fixat com a requisits per accedir a la prestació sencera que tots dos progenitors estiguin morts o que un d'ells no pugui accedir a la pensió de viduïtat perquè hagi sigut condemnat per violència masclista.

El titular del jutjat social número 33 de Barcelona ha estimat la demanda que ha presentat la menor –representada pel despatx d'advocats Col·lectiu Ronda– i ha fixat que percebi el màxim de la base reguladora de la pensió, un 52%, davant del 20% establert.

No ha cobert les necessitats de la filla

La menor viu amb una família d'acollida i el pare té la pàtria potestat retirada des del 2015, per decisió d'un jutjat de primera instància de Mataró. La sentència del jutjat social 33 de Barcelona considera que aquest últim factor evidencia que l'home "no s'ha interessat per la seva filla ni n'ha cobert les necessitats afectives i econòmiques [...], de manera que ha fet desistiment de les seves obligacions parentals".

Segons el Col·lectiu Ronda, la sentència equipara la situació de desprotecció que genera l'absència dels pares per defunció amb la que es produeix en cas "d'absoluta desatenció" per la mort d'un dels dos progenitors i la renúncia de l'altre a la tutela. El lletrat del despatx Miguel Arenas creu que la sentència ajuda a "protegir un menor desemparat", al contrari del criteri restrictiu que estan aplicant el Suprem i el Constitucional.

De fet, l'advocat assegura que algunes sentències dels dos alts tribunals que estan denegant la pensió completa a menors aplicant únicament el criteri que un dels dos progenitors continua viu "vulneren greument l'esperit de la norma". "Calen moltes més resolucions valentes com aquesta per aconseguir revertir una situació judicial que està causant un greu perjudici a molts menors en situació de necessitat".