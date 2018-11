Un conductor fa baixar tots els passatgers de l'autobús per no ajudar un home discapacitat i se l'endú només a ell

Un conductor de París es va convertir en l'heroi del dia per la seva reacció quan el passatge no va ajudar un home que anava en cadires rodes. Segons va explicar l'home a Twitter, el conductor va fer baixar tots els passatgers i els va dir que el trajecte s'acabava allà perquè no li havien fet lloc. El conductor es va enfadar i els va expulsar de l'autobús. A ell, en canvi, li va dir: "Vostè es pot quedar aquí. La resta que esperi el següent autobús".

Hier en attendant le bus à Paris, personne ne voulait se pousser. Comme personne ne bougeait le chauffeur s'est levé et à dit "Terminus ! Tout le monde descend! Après il est venu me voir et m’a dit "vous pouvez monter et les autres , vous attendez celui d'après!

L'anècdota es va fer viral quan un compte sobre accessibilitat va compartir la història a Twitter, després que l'home, François Le Berre, l'hagués explicada al seu perfil de Facebook.