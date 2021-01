Un conductor mor d'un infart en una carretera amb neu a la Conca de Barberà

Un home de 55 anys va morir diumenge per un infart quan conduïa un cotxe en una carretera afectada per la neu a Belltall, a la Conca de Barberà. El vehicle estava atrapat per la neu, però es desconeix si va ser a causa de l'infart que va patir el conductor. Els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van tenir dificultats per accedir a la carretera, on van arribar més ràpid els Mossos d'Esquadra i els Bombers. L'home, que va acabar morint, va ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha desvinculat aquesta víctima dels efectes del temporal Filomena d'aquest cap de setmana, perquè ha argumentat que "no existeix un nexe de causalitat" entre la mort i la nevada.

Segons Sàmper, no consta que durant el temporal s'hagin produït situacions de vehicles atrapats per la neu "que hagin perdurat en el temps". El conseller ha parlat d'unes incidències "mínimes", malgrat que aquest matí encara quedaven 61 carreteres afectades, uns 400 clients que continuaven sense llum, 17 municipis que no tenien servei de telefonia i gairebé 1.700 alumnes sense classe (13 comarques s'han quedat aquest dilluns sense transport escolar i 26 centres se n'han vist afectats). Interior ha donat per acabada la nevada, però manté l'alerta pel gel i el fred, perquè les temperatures diürnes pujaran tot i que les nocturnes continuaran baixes. Per això Sàmper ha advertit del "perill en la circulació, sobretot a primera hora del matí i a les parts més obagues de les carreteres", de manera que el fred implicarà "riscos". Per exemple a Prades, al Baix Camp, on la neu ha deixat gruixos de fins a 50 centímetres, el temporal encara és ben present aquest matí amb els carrers intransitables, com es pot veure en el següent vídeo.

Al marge de l'accident mortal a la Conca de Barberà, les últimes hores s'han produït altres sinistres de trànsit sense persones afectades. Actualment queden nou carreteres tallades pel temporal: quatre a la demarcació de Tarragona, quatre més a la de Lleida i una a la de Barcelona. Els Mossos i els Bombers també han fet una intervenció aquesta nit en una nau industrial de Falset, al Priorat, on la meitat del sostre s'ha esfondrat i l'altra meitat ha quedat en un estat molt ruïnós. A la mateixa comarca, el SEM ha atès aquest matí set persones per una intoxicació de diòxid de carboni a la Bisbal de Falset: dos afectats han rebut l'alta voluntària i la resta han sigut traslladats en centres hospitalaris.

86 clients sense llum al Priorat

Pel que fa al subministrament elèctric, la repercussió també se situa al Priorat. Després d'hores durant les quals no han tingut servei, prop de 300 clients de la població de Capçanes han recuperat la llum poc abans d'aquest migdia. Ara queden 86 clients sense llum per avaries de mitja tensió, segons Endesa. Les afectacions que continuen es concentren a la mateixa comarca i es reparteixen entre punts de difícil accés.

L'AVE es reprèn a les 14 h

Sobre el servei ferroviari d'alta velocitat, preveu reprendre la seva activitat a les 14.00 h d'aquesta tarda. Segons Renfe, el primer AVE sortirà de Barcelona a aquesta hora i arribarà a Madrid uns minuts després de les 17.00 h. Ara bé, Renfe no ha posat encara bitllets a la venda per a aquests trens i de moment només hi podrà circular qui prèviament els hagués comprat abans que ahir diumenge es bloquegés la venda. L'operador ferroviari ha assegurat que els trens d'alta velocitat també es restabliran en els altres sentits. Les línies de mitja distància encara estan afectades a la demarcació de Tarragona i a la de Lleida, mentre que a la resta del servei de Rodalies de Catalunya es manté la circulació habitual.