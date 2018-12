Una conductora beguda envesteix tres motoristes a la N-II i dos d'ells perden una cama

Els Mossos d'Esquadra han detingut la conductora d'un cotxe, que anava beguda, que ha envestit aquest matí tres motoristes a la N-II, a Vilademuls (Pla de l'Estany). Dos dels motoristes han perdut una cama. Segons la policia, el cotxe ha envaït el carril contrari, per on circulaven un grup de cinc motos, i ha xocat contra tres d'elles. La conductora, de 22 anys, de nacionalitat espanyola i veïna de Lloret de Mar (la Selva), l'han detingut com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat viària i per conduir amb una taxa d'alcohol penalment punible.

540x306 En primer terme les motos i al fons de la imatge el cotxe del sinistre / ARA En primer terme les motos i al fons de la imatge el cotxe del sinistre / ARA

L'accident s'ha produït a les 9.00 h al quilòmetre 732 de la N-II, al terme municipal de Vilademuls. Els Mossos han comprovat que el sinistre, en què hi havia involucrats un cotxe i tres motos, ha passat quan la conductora del turisme ha envaït el carril contrari, per on circulaven els motoristes. La conductora n'ha sortit il·lesa i els motoristes han quedat en estat molt greu. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), un d'ells ha sigut traslladat amb helicòpter a l'Hospital Trias i Pujol de Badalona i els altres dos a l'Hospital Josep Trueta de Girona. A causa de l'accident, a dos dels motoristes se'ls ha hagut d'amputar una cama.

Els agents també han detectat que la conductora del cotxe presentava símptomes d'estar sota l'efecte de begudes alcohòliques i quan li han fet la prova d'alcoholèmia ha donat positiu amb 0,42 mg d'alcohol per litre d'aire expirat. El màxim permès, en aquest cas, és de 0,25 mg/l d'alcohol. La detinguda, que no tenia antecedents, passarà a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Girona.