La jutge que ha tombat el confinament a Lleida va avalar el d'Igualada per aturar l'activitat judicial

La jutge que ha tombat el confinament domiciliari als municipis del Segrià més afectats pel covid-19 va avalar el d'Igualada i la resta de la conca d'Òdena per aturar l'activitat judicial. La magistrada Elena García-Muñoz és la jutge substituta del jutjat d'instrucció número 1 de Lleida, que ahir estava de guàrdia i va rebre la petició de la Generalitat d'endurir el confinament a Lleida, a la qual també es va oposar la Fiscalia. Però García-Muñoz i una vintena de magistrats més de Lleida van signar un acord el 13 de març, l'endemà que s'hagués restringit la sortida de persones de la conca d'Òdena per l'impacte del coronavirus, en què van acordar aturar l'activitat judicial.

Els jutges de Lleida van suspendre totes les vistes i actuacions judicials que s'havien de celebrar per "la decisió que la Generalitat, dins les seves competències", va prendre "en relació al confinament de la població a Igualada, Vilanova del Camí, Òdena i Santa Margarida de Montbui, totes molt ben comunicades amb Lleida, i fluxos de població important". Els magistrats ho van utilitzar dient que era "un punt d'importància fonamental" per justificar el seu acord i defensaven que era "necessari avançar-se a les possibles propagacions del virus".

"El missatge de l'autoritat sanitària és que no es mogui la gent. Que es quedi a les seves cases i no vagi a llocs públics i d'aglomeració. El mínim sentit de responsabilitat que ens correspon és, dins la nostra possibilitat, acompanyar aquestes mesures amb la decisió d'evitar que la gent no hagi de venir per a res al jutjat. Que no hagi de sortir de casa per nosaltres, agafar un bus o un tren. Que no compleixi, per nosaltres, el que demana l'autoritat sanitària", argumentaven els jutges en el seu acord, basat en la decisió del Govern d'aïllar la conca d'Òdena. El document de la junta de magistrats del partit judicial de Lleida es va signar el 13 de març, un dia abans que es decretés l'estat d'alarma pel covid-19.

Adaptar el servei

Els jutges de Lleida entenien que amb el confinament de la conca d'Òdena es produïa l'escenari número dos que havia descrit la comissió permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). L'òrgan que regula l'activitat dels jutges havia aprovat l'11 de març com s'havia d'adaptar el servei públic judicial, i l'escenari dos incloïa "els territoris en els quals s'hagin establert mesures especialment intenses per limitar la propagació i el contagi pel coronavirus". Per això, els jutges de Lleida van utilitzar la prohibició de la Generalitat de sortir de la conca d'Òdena per suspendre totes les vistes i actuacions judicials que s'havien de fer els següents quinze dies, excepte els serveis mínims.