S’aixeca el confinament perimetral del Segrià, obren els gimnasos, els EUA superen els 150.000 morts i la Fiscalia vol impedir que els presos polítics surtin a treballar: les claus del dia, amb Antoni Bassas (30/07/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dijous 30 de juliol del 2020. La temperatura mínima s'ha tornat a situar entre 22 i 24 graus en molts punts de la costa i fins i tot en indrets interiors. Aquest migdia la temperatura pujarà més que ahir i el termòmetre flirtejarà amb els 40 graus a Ponent. Matí una mica enterbolit per núvols prims.

1. Després de revocar el tercer grau, la Fiscalia ara recorre també el 100.2 per impedir les sortides dels presos polítics, o sigui que no podran sortir ni a treballar.

A l’editorial de l’ARA afirmem que resulta gairebé grotesc l’intent d’ahir del president espanyol, Pedro Sánchez –el mateix que durant la campanya electoral proclamava que la Fiscalia depenia del govern–, de deslligar-se totalment de les accions de la Fiscalia amb els presos i reclamar alhora al govern català la taula de diàleg. Ni ha fet cap pas real per impulsar-la ni ha expressat cap incomoditat amb l’enduriment de la situació dels presos.

Per cert que, al ple del Congrés, el grup socialista va ser l’únic que va incomplir la norma de mantenir les distàncies entre escons, i per agombolar Pedro Sánchez hi van anar tots, en contra del que els mateixos grups havien pactat.

En el curs del ple, Vox va anunciar una moció de censura que no prosperarà.

Demà hi ha la conferència de presidents autonòmics, i ahir es va saber que Felip VI en presidirà l’inici, a San Millán de la Cogolla (la Rioja). “Vaja”, va reaccionar concís en una piulada a Twitter el president de la Generalitat, Quim Torra. El cap de l’executiu català manté que no vol assistir presencialment a la trobada i ahir Sánchez li va adreçar una carta en què l’instava a fer-ho.

2. El Govern acorda restriccions més suaus per a l’àrea metropolitana. Els equipaments culturals i esportius poden obrir a un 50% de la capacitat.

S’ha aixecat el confinament perimetral del Segrià. Mentrestant, la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d’Esquadra van desallotjar diversos grups, formats per 50, 100 o fins i tot més persones, que eren en places de Ciutat Vella i Gràcia, al castell de Torre Baró, als búnquers del Carmel i a la zona de les platges de la ciutat, fent botellón.

Per cert, que els EUA ja superen els 150.000 morts.

3. França prohibirà les estufes a les terrasses a partir del 2021, i el govern tampoc permetrà instal·lar calderes de fuel i carbó en habitatges nous. Són novetats per escenificar el pes que Macron vol donar a l’ecologia en l’última etapa del seu quinquenni, que s'acaba d’aquí dos anys.

4. Saben que a Barcelona hi ha un tramvia que mor a la plaça Francesc Macià, que ve del Baix Llobregat, i un altre que mor a la plaça de les Glòries, que ve del Besòs. Doncs bé, la unió del tramvia començarà l’any que ve.

Les obres costaran gairebé 45 milions d’euros, que assumirà totalment la Generalitat. A més, l’Ajuntament de Barcelona té prevista per ara una partida de 35 milions d’euros més que servirà per reurbanitzar tota la Diagonal quan es facin les obres. Les obres començaran a principis de l’any que ve i duraran dos anys. Aquest nou tram anirà des de la plaça de les Glòries fins a l’estació de metro de Verdaguer, i tindrà tres parades: Monumental, Sicília i Verdaguer.

5. A Cultura, expliquem que Julio Manrique obrirà el Temporada Alta amb un homenatge al teatre. El festival gironí presentarà una vintena de coproduccions del 7 d’octubre al 8 de desembre. Trobareu la programació explicada en aquesta pàgina, que firma l’Antoni Ribas Tur.

6. I acabem obrint una finestra al poble de Lladurs, un municipi d’una mica més més de dos-cents habitants del Solsonès que està disseminat en masies. Ara el paisatge està tenyit de daurat gràcies als camps acabats de segar.

Fins aquí les claus del dia, que tingueu un bon dijous.