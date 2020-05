Tornen les visites a les residències sense casos positius i en territoris en fase 2

La Generalitat ha fet públic aquest divendres com serà el pla que ha dissenyat el departament de Salut per permetre el desconfinament de les residències a Catalunya. La consellera del ram, Alba Vergés, ha explicat que les visites dependran bàsicament de les fases i també de l'estat de cada geriàtric, que es classificarà amb un codi de colors: verd, carbassa i vermell.

Vergés ha explicat que els centres verds són els que no tenen cap cas positiu, les residències carbasses les que en tenen algun i les vermelles les que tenen més casos. "Assumim que encara hi ha riscos", ha dit la consellera, que ha afegit: "Hi ha 87 residències que encara estem valorant a quina categoria les hem de posar. Hi ha 472 residències verdes, 392 carbasses i 103 vermelles".

Tal com va avançar ahir l'ARA, Vergés ha confirmat que ja durant la fase 1 es faran entrades excepcionals per visitar pacients que patissin un empitjorament clar del seu estat en residències netes. L'objectiu és, en aquest cas, garantir l'acompanyament "en la fase final de la vida", ha dit la consellera.

A la fase 2 les visites s'amplien per a tot tipus de residents de les residències que estiguin en verd (sense casos) i sempre sota estrictes mesures de seguretat, que en principi es mantindran també durant les fases següents. Vergés també ha explicat que les visites estaran fortament pautades. D'entrada només es podran fer en aquells geriàtrics que tinguin l'etiqueta verda, és a dir, cap cas de contagi.

Segons ha explicat la consellera, en les residències que estiguin dins de les categories verda i carbassa "s'augmentarà la convivència interna". A més, ha afegit que "a la fase 2 es recuperaran els serveis externs que no són essencials, com les perruqueries o podologia". "En les residències vermelles pretenem que el confinament no sigui estricte dins l'habitació", ha apuntat.

Totes les visites hauran de tenir cita prèvia autoritzada pel centre, que haurà d'establir franges horàries per evitar aglomeracions. Les visites es faran en una àrea restringida i neta on s'haurà d'aplicar tot el protocol de desinfecció vigent en cada cas. En els seus documents de treball, Salut també recomana que les àrees disposin de separacions físiques, com mampares, i accessos diferenciats.

"Estem treballant perquè totes les residències vagin cap al color verd, és a dir, treballem per poder garantir que les visites siguin possibles com més aviat millor però garantint les mesures de seguretat", ha explicat Vergés, que ha admès que tant el sector com les famílies fa setmanes que mostren la seva preocupació i voluntat de poder fer visites als residents per ajudar a millorar la seva salut emocional.

El desconfinament d'altres centres residencials

El pla de desconfinament també preveu el retorn a les residències de les 753 persones que van marxar-ne durant la crisi per viure a casa d'algun familiar i evitar així el brot de covid-19 dins dels centres. Per tornar caldrà que tinguin un resultat negatiu del PCR i que s'aïllin durant 14 dies dins del centre.

A més, la directora de Salut designada per gestionar tot el pla de desconfinament, Yolanda Lejardi, ha explicat que el pla que ha fet públic el Govern avui també es fa extensiu a tots els centres residencials, també als que tenen persones amb discapacitat o malalties mentals com a interns. "Aquest pla estableix els criteris per a tots els centres en general", ha concretat Lejardi, que ha afegit que "tots els protocols s'aniran adaptant". "Els criteris generals, per reduir el risc de rebrot, són comuns i, a partir d'aquí, en cada una de les residències, segons els seu espais i tipus de pacients, establirem les característiques específiques", ha afegit.