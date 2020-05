L'Estat suma 271 contagis nous i quatre víctimes mortals per coronavirus

Repunt de contagis reportats aquest divendres amb 271 nous malalts per coronavirus arreu de l'Estat. El ministeri de Sanitat ha comunicat aquest dissabte aquesta nova xifra, que és superior a la dels últims dies (els infectats detectats el dia anterior no arribaven a 200). Concretament, dijous es van comunicar 187 nous contagis i dimecres 182. El nombre diari de víctimes mortals continua sent baix, amb quatre morts més que divendres. En total se'n comptabilitzen 27.125, però el ministeri puntualitza que s'està revisant la sèrie, tal com ja va anunciar fa uns dies, quan de sobte va comunicar més de 1.900 defuncions menys que la jornada anterior.

La nova manera de transmetre les dades permet determinar amb més precisió quan s'han produït els contagis i les víctimes mortals. En els últims set dies hi ha hagut 43 morts, de les quals 13 a Catalunya. Pel que fa als contagis, s'estan produint majoritàriament a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. Dels 271 nous, 88 són a Catalunya i 95 a Madrid, i a la capital espanyola hi està havent transmissions més recents: 101 persones han iniciat símptomes l'última setmana de les 614 que s'han detectat en el mateix període. A Catalunya, en canvi, l'última setmana 1.231 persones han estat diagnosticades de covid-19, però només 95 han començat a tenir símptomes els últims set dies. Si s'amplia als últims 14, han estat 371.

Són poques les persones que han empitjorat de salut aquesta última setmana com a conseqüència de la malaltia: els últims set dies a tot l'Estat han requerit ingrés a l'UCI 10 persones, però les hospitalitzacions lleus són més elevades: 287, la majoria a Catalunya i Madrid, seguides de Castella i Lleó i Castella-la Manxa.