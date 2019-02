La cooperativa Som Energia, premiada per promocionar el català

La cooperativa Som Energia ha estat reconeguda amb els VI Premis Martí Gasull i Roig, organitzats per la Plataforma per la Llengua, que reconeixen la trajectòria i les accions que han fet persones i entitats en la defensa i la promoció de la llengua catalana. Els altres finalistes eren la Casa Amaziga de Catalunya i el grup de rap en valencià Pupil·les. El guanyador s'ha escollit a través d'una votació popular en què han participat més de 5.700 persones, després que el jurat seleccionés els tres finalistes. En aquest cas, Som Energia havia estat preseleccionada per ser un exemple de normalització del català en el sector energètic.

En l'acte, al Teatre Poliorama de Barcelona, també s'ha entregat el III premi especial del jurat, que ha recollit Maria del Mar Bonet per la seva llarga carrera de més de 50 anys com a intèrpret en català, segons va decidir el jurat per unanimitat, que ha reivindicat l'artista com un pont cultural entre tots els territoris de parla catalana i l'ha volgut reconèixer per visibilitzar també la feina de les dones amb projecció cultural. Bonet ha dit que el premi és una petita alegria enmig d'un moment "tan fosc", en relació a la situació política a Catalunya. En el seu discurs, Bonet ha criticat que l'Estat espanyol estigui "cada vegada més envalentit", "fereixi les llibertats públiques" i "doni un discurs pobríssim sobre les llibertats" davant d'Europa. "Llibertat i visca els Països Catalans", ha dit per acabar. Després ha interpretat 'Què volen aquesta gent' amb Roger Mas.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reivindicat el català com la primera pedra de la nació catalana. L'ha situat "al centre de tot" i l'ha definit com una "cruïlla de camins i nació". "Per sobre de totes les coses, els catalans hem estimat la nostra llengua", ha dit. Ha acabat el seu parlament demanant la llibertat dels presos polítics. De fet, els parlaments de les autoritats han evidenciat la situació d'excepcionalitat política que viu el país, a les portes del judici del Procés. El president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha dit -en relació als presos polítics- que "molts dels que no poden ser avui aquí, el 12 de febrer afronten un judici injust en el qual, a més a més, no tindran garantit l'ús de la seva llengua".

"Ni llengua ni justícia", ha dit la consellera de Cultura, Laura Borràs, que ha reivindicat la trajectòria de l'entitat. "No és que ens calgui un estat que ens vagi a favor, sinó que el que cal és un estat", ha afirmat, i ha dit que des del Govern s'oposen "frontalment a qualsevol atac a la llengua i la cultura" i volen combatre les actituds "supremacistes". "Els supremacistes no som els qui defensem els drets de la llengua catalana al territori, els supremacistes són els qui imposen o exclouen llengües", ha dit.

Borràs ha fet seva una expressió que abans havia fet servir l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont: "El català és una llengua minoritzada". Puigdemont ha dit que, tenint en compte això, l'entitat fa bé de "conservar, protegir i modernitzar el català". "Sense vosaltres, una llengua com el català, que té adversaris poderosos, no hauria pogut sobreviure", ha afirmat.

També ha intervingut Fanny Tur, consellera de Cultura de les illes Balears, que també ha tingut un record pels presos i exiliats polítics. "Entre tots construïm un present més plural i solidari", ha dit, i ha reivindicat tots els territoris de parla catalana.

Les anteriors edicions del premi Martí Gasull les han guanyat l'Assemblea de Docents de les Illes Balears, l'Escola Valenciana, el grup Bon Preu-Esclat, la comunitat Sikh i Catalunya Ràdio.