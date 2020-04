Els 19 projectes de recerca sanitària a Catalunya per desarmar el covid-19

La implicació científica per dotar-se d'armes contra el covid-19 és de màxims arreu del món. Des que es va detectar per primera vegada el virus de la SARS-CoV-2, ara fa quatre mesos, investigadors i investigadores treballen a marxes forçades per caracteritzar un perill a escala diminuta però de força devastadora. Perquè si el covid-19 ha posat en la corda fluixa els sistemes sanitaris i les economies de mig món, també ha compromès especialment la salut d'una part de la població. Anticipar-se és, probablement, la paraula que més fan servir els científics: al contagi, a les pneumònies greus i a les insuficiències respiratòries. I si encara no es pot anar per endavant, parlen de reaccionar. És a dir, trobar un mecanisme que permeti guanyar temps als professionals sanitaris i millori l'estat dels malalts.

Anticipar-se i reaccionar també són les idees que impulsen la vintena de projectes de recerca i innovació per a la prevenció i el tractament del covid-19 que han proposat membres dels centres de recerca més prestigiosos del país i que finançarà la Generalitat. Són 19 línies d'investigació que tenen un objectiu comú, el de llançar llum al comportament d'un virus encara desconegut i que s'ha llevat la vida de quasi 3.000 persones només a Catalunya. El departament de Salut va convocar recentment una convocatòria d'urgència per la crisi sanitària i ha anunciat aquest dimarts que destinarà 4 milions d'euros a aquesta vintena d'iniciatives, les més prometedores de l'ecosistema científic català. La consellera de Salut, Alba Vergés, i el director general de Recerca i Innovació en Salut, Robert Fabregat, han presentat aquest dimarts els projectes en roda de premsa telemàtica.

La influència genètica

Comprovar si els gens predisposen a complicacions respiratòries

Una d'elles és la investigació que liderarà el cap de servei de malalties infeccioses de l'Hospital de Bellvitge, Jordi Carratalà, i que es basa en l'estudi del genoma de 60 pacients per tal d'aconseguir el perfil genètic dels que acaben desenvolupant quadres respiratoris complexos (síndrome de dificultat respiratòria aguda). "Sabem que hi ha malalts que tenen una evolució fatal per la resposta inflamatòria dels pulmons, però encara no sabem perquè. És un misteri", explica l'investigador, que subratlla que l'edat no és l'únic factor que agreuja el pronòstic d'un pacient i que n'hi ha de més joves molt greus també. La hipòtesi del seu projecte, que es farà amb la col·laboració de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), és que hi podria haver determinants genètics que predisposen algunes persones a tenir aquests problemes respiratoris complexos.

Per comprovar-ho, es compararà el transcriptoma -tots els gens d'una cèl·lula- dels pacients el primer dia que arriben a l'hospital amb el que obtinguin el dia que es deteriorin (habitualment el setè dia). Després es compararà aquesta expressió dels gens amb els dels que tenen una evolució satisfactòria. "Si es demostra el determinant genètic, es podria identificar el pacient greu abans que empitjori i proporcionar teràpies que regulin la seva resposta immunitària", explica Carratalà, que posa d'exemple el T ocilizumab, un fàrmac que inhibeix la interleucina i sembla que contraresta la inflamació pulmonar.

El plasma de professionals sanitaris

Un test per proporcionar seguretat als que estan al peu del canó

El projecte liderat pels investigadors Josep F. Nomdedeu i Silvia Vidal, de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IR Sant Pau), posa el focus en els professionals sanitaris. Els investigadors proposen crear un test amb proteïnes sintètiques -com els tests de diagnòstic ràpid d'anticossos- que, a falta de proves de detecció generalitzades, permeti saber si els treballadors assistencials han tingut la malaltia. En cas que l'hagin tingut, es mesuraria la resposta immune d'aquestes persones. L'estudi, que reclutarà professionals del Sant Pau a primera línia assistencial i de manera totalment voluntària, es farà amb mostres de sang i funcionarà com una prova serològica: es mesuraran els anticossos IgM i IgG al plasma que responen quan hi ha infecció.

A més, els professionals que hagin passat la malaltia de manera asimptomàtica i es vegi que han tingut una resposta immunitària molt potent es podrien considerar "candidats brillants" per donar plasma per als pacients més crítics. El que es coneix com a " plasma convalescent", i que actualment és l'única font disponible d'anticossos contra el SARS-CoV-2 per a ús immediat. En aquests casos, explica Nomdedeu, es plantejaria la donació d'aquests teixit al Banc de Sang i Teixits per aplicar als pacients amb un pronòstic més greu una teràpia basada en la immunoglobulina.

"Treballs a contrarellotge"

Un comitè d'experts format per assessors internacionals i de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha triat les iniciatives guanyadores d'entre un total de 42 presentades pels diferents centres de recerca sanitària compromesos amb l'aliança IRISCAT (Instituts de Recerca i Innovació en Salut de Catalunya). Les propostes s'han escollit en funció de la seva originalitat, el valor científic i la credibilitat de la metodologia, però també per l'impacte que tindran els resultats en la salut pública. Entre les 19 seleccionades, hi ha de tots els colors: teràpies amb plasma i anticossos, així com amb fàrmacs nous o destinats a altres malalties; vacunes i tractaments preventius, i estudis genètics per predir la resposta immunitària dels malalts.

Els 4 milions anaven destinats a futures convocatòries de recerca i provenen del fons de la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut (DGRIS). "[La crisi del covid-19] és un parèntesis i no poden quedar despullades línies futures, però ara calia destinar-les de forma urgent a la lluita contra el covid-19", ha explicat Vergés. Salut confia que alguns resultats puguin arribar als pacients aviat, almenys abans de finalitzar l'any, i que nodreixin l'assistència clínica de noves eines. "Els investigadors treballen contra rellotge per identificar vacunes, teràpies i altres eines que ajudin a gestionar aquesta crisi", assegura el director general del Biocat, Jordi Naval. Tant la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut (DGRIS) com l'organisme que presideix Naval donaran suport i acompanyament als projectes, fent seguiment tècnic i coordinant els recursos disponibles, posant-los a l'abast mostres clíniques, models d'investigació o infraestructures.