Espanya supera la Xina: el nombre de morts pel coronavirus s'eleva a 3.434 a l'Estat

El ministeri de Sanitat ha actualitzat aquest dimecres les dades del coronavirus. Les noves xifres mostren que els casos continuen en clar ascens: ja hi ha 47.610 casos confrmats en el conjunt de l'Estat (gairebé 8.000 més que ahir) i el nombre de morts s'eleva a 3.434 (738 més que ahir, xifra que suposa un increment del 27%). Per primera vegada, Espanya superaria la Xina en nombre de víctimes -la xifra oficial que ha donat el govern del país asiàtic és de 3.287- i es converteix en el segon país del món, només per darrere d'Itàlia i si les xifres del govern xinès són reals, que ha registrat més morts per Covid-19.

El nombre de persones en estat greu ingressades a les UCIs a l'Estat s'eleva a 3.166. La dada positiva és que les altes també experimenten un augment important: 5.367 ja s'han curat. Són 1.573 més que dimarts.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri, Fernando Simón, considera que el pic de contagis del coronavirus està a tocar. "Si no estem ja al pic, hi estem molt a prop" ha assegurat en la roda de premsa celebrada després de la reunió del comitè tècnic del coronavirus del ministeri de Sanitat. Segons Simón, l'augment del nombre de malalts ingressats a les UCIs i del nombre de decessos "s'està estabilitzant", unes dades que indiquen que "probablement ens estem apropant al pic".

El portaveu de Sanitat ha avançat que ja hi ha un grup d'experts treballant en les mesures que s'hauran de prendre quan els casos comencin a baixar i ha advertit que les restriccions -que estan funcionant, segons ha assegurat- no es pot "aturar de cop".

Queixes del personal sanitari

Davant les queixes del personal sanitari que han fet arribar des que ha esclatat la crisi del coronavirus per la manca de material de protecció, Fernando Simón ha admès que en “alguns hospitals” hi ha hagut un “accés molt limitat” d’aquest material. Així, Simón ha reconegut que aquesta situació genera “malestar” entre els professionals sanitaris. Un malestar que també s’agreuja per les condicions amb què han de treballar, “sota molta pressió” i fent “un treball molt exigent”. En les últimes hores, el ministeri de Sanitat ha comptabilitzat 5.400 professionals sanitaris infectats. “Els recursos de protecció no són fàcils d’aconseguir, hi ha una lluita internacional per aconseguir recursos i incrementar la producció dels productes que es necessiten”, ha explicat Simón.