Les Canàries llancen un missatge de tranquil·litat pel coronavirus: "Hi ha un control absolut sobre la situació"

L'endemà de confirmar-se el primer cas de coronavirus a l'Estat, el d'un turista alemany de vacanes a La Gomera, el govern de les Illes Canàries ha llançat aquest dissabte un missatge de tranquil·litat. "Els protocols han funcionat i hi ha un absolut control sobre la situació", ha assegurat el president autonòmic, Ángel Víctor Torres. En una roda de premsa, el president ha confirmat que el turista alemany es troba bé i ja no presenta símptomes. "És un cas lleu", ha puntualitzat.

El ministeri de Sanitat ha confirmat que el pacient ja no presenta símptomes i que es va infectar a Alemanya, abans de viatjar a l'illa. L'home havia estat en contacte amb un altre ciutadà alemany infectat que havia tingut al seu torn contacte amb una dona xinesa que tenia el virus i que va viatjar a Alemanya per motius de feina. Segons ha explicat el director d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat, Fernando Simón, el turista alemany va viatjar a La Gomera abans que el seu contacte alemany fos diagnosticat.

Quan les autoritats alemanyes van comunicar a Espanya la infecció per coronavirus, el turista alemany i els seus cinc acompanyants –que han donat negatiu en les anàlisis– van ser aïllats en un hospital de l'illa, on encara estaran en quarantena durant uns dies. Ara s'està investigant quines persones van tenir contacte amb el turista infectat abans que fos aïllat. Simón ha destacat que ara mateix no hi ha en tot l'Estat cap persona sospitosa d'estar infectada pel coronavirus.

Pel que fa als ciutadans espanyols repatriats des de la Xina i que estan en quarantena des d'ahir al vespre a l'Hospital Militar Gómez Ulla, a Madrid, el director d'Alertes i Emergències Sanitàries ha explicat que no són persones de risc –van estar confinades a casa seva, a Wuhan, des de l'inici del brot– ni presenten símptomes. "Estan perfectament", ha subratllat.

Reunió de Sanitat amb els consellers autonòmics

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha fet aquest dissabte una ronda de trucades als consellers de Salut de totes les comunitats autònomes per convocar-los a un consell interterritorial a Madrid que se celebrarà la setmana que ve. La trobada servirà per analitzar la situació del coronavirus a l'Estat i coordinar les mesures necessàries. "Vull traslladar un missatge de confiança en el sistema nacional de salut. Sempre vam dir que no es podia descartar que es detectés algun cas" a Espanya, ha assegurat el ministre en una breu compareixença davant la premsa.

També s'ha refereit a l'alerta sanitària pel coronavirus el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des de Bejar (Portugal), on ha participat a la Cimera d'Amics de la Cohesió de la Unió Europea. Sánchez ha reconegut que l'emergència pel coronavirus "preocupa", però ha demanat tranquil·litat. "Preocupar preocupa, però estem en bones mans", ha assegurat.

El ministre de Sanitat ha reunit aquest dissabte al matí a la seu del ministeri el comitè d'avaluació i seguiment del coronavirus, que inclou membres de diferents ministeris i el director d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat. Aquest diumenge el comitè es tornarà a reunir.

Cas atípic

Segons Fernando Simón, el cas de la ciutadana xinesa infectada que va viatjar a Alemanya és atípic, perquè està generant més contagis dels habituals. Per a cada persona infectada pel coronavirus a la Xina s'estan detectant entre un i dos casos de persones contagiades. En aquest cas, la dona ha infectat almenys set persones, tot i que dos són casos secundaris i només cinc són directes. "No suposa un risc excessiu per a la població, però s'ha d'avaluar", ha puntualitzat el director d'Alertes i Emergències Sanitàries.

Segons dades del ministeri de Sanitat, s'han detectat 151 casos de persones infectades pel coronavirus fora de la Xina, dels quals 20 a Europa. A l'Estat, l'únic cas confirmat és el del turista alemany a La Gomera.