Sánchez recomana tancar els centres educatius de tot l'Estat pel coronavirus

L'escenari de "contenció reforçada" del coronavirus que es va anunciar dimarts per a la Comunitat de Madrid i Vitòria s'estén ja a tot l'Estat. Així ho ha anunciat aquest dijous el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha recomanat a totes les comunitats autònomes el tancament de dues setmanes d'escoles, instituts, universitats, escoles infantils, centres esportius, institucions culturals i fomentar el teletreball, així com evitar viatges. "Per vèncer el virus és essencial la responsabilitat i la disciplina social", ha dit Sánchez durant una videoconferència des de la Moncloa després que el consell de ministres aprovés un pla de xoc econòmic dotat amb 2.800 milions d'euros per a les comunitats autònomes. El president espanyol també ha demanat a cada ciutadà que "extremi" la cura de la seva salut per "extremar la de la resta". Catalunya ja ha anunciat aquest migdia el tancament de les aules a partir de demà divendres. La Rioja ja s'hi va sumar ahir dimecres. Ara també ho han anunciat tot Euskadi, Canàries, Galícia, Castella-La Manxa, Múrcia i Aragó.

Sánchez també ha anunciat la flexibilització de la normativa sobre els requeriments de presència física mínima durant el curs escolar. És a dir, ajustar el límit dels dies lectius. L'objectiu és adaptar els calendaris d'accés i de matrícula universitària. També ha anunciat que posaran a disposició de les comunitats recursos digitals per facilitar l'educació a distància.

De la mateixa manera que es va fer a Madrid, s'estén al conjunt de l'Estat la recomanació de no celebrar actes tancats de més de 1.000 persones i reduir a un terç de l'aforament els que siguin inferiors a aquesta xifra. "Tots els esdeveniments de més de 1.000 persones en centres tancats seran cancel·lats i a la resta caldrà garantir la distància d'un metre entre els assistents a la resta d'esdeveniments oberts", ha assenyalat Sánchez.

84 morts i gairebé 3.000 infectats

D'acord amb les últimes dades que ha facilitat el ministeri de Sanitat, ja hi ha 84 morts per coronavirus al conjunt de l'Estat i els contagis s'eleven fins als 2.879 sense tenir les altes, que són 189. La Comunitat de Madrid aglutina la majoria de casos: 38 víctimes, tots elles amb patologies prèvies, i 1.388 infectats. Aquesta regió és la més afectada pel Covid-19, i avui és el segon dia amb tots els centres escolars tancats per evitar la propagació del virus. També han tancat museus, teatres i tots els equipaments municipals. El govern regional ha reforçat el personal sanitari amb més de 1.700 noves contractacions davant el col·lapse d'alguns hospitals de Madrid i també ha notificat als treballadors sanitaris que des d'avui queda suspesa la concessió de permisos, vacances i excedències, segons el sindicat mèdic AMYTS.

La Comunitat ha començat a intentar prendre el control dels hospitals, ja que la majoria estan en mans privades o de gestió privada arran de la privatització duta a terme pels successius governs del PP durant els anys de crisi, en què es van perdre gairebé 2.000 llits i 3.000 llocs de treball. La presidenta de la regió, Isabel Díaz Ayuso, va anunciar ahir dimecres al vespre un protocol sanitari conjunt per intentar millor la coordinació. Avui l'ha concretat, a l'espera que es presenti: ha assenyalat que es podran derivar pacients d'hospitals públics ja al límit, com el de La Paz, a hospitals privats i també que es compartirà material i sanitaris. Però no ha detallat més les mesures.

L'Hospital de La Paz ha habilitat el seu gimnàs per a pacients de baix risc. Fonts de l'hospital descarten que es tracti de la construcció d'un hospital de campanya, com havien avançat alguns mitjans, perquè no ha entrat l'exèrcit al centre de salut. Professionals i sindicats asseguren a l'ARA que estan al límit i que si no es prenen mesures addicionals aviat s'haurà de decidir a qui se salva o no, com està passant a Itàlia.

Descartat el tancament de Madrid

Ayuso ha descartat per activa i per passiva blindar per terra i aire la regió. Ha assegurat que, per la seva banda, no estava sobre la taula, i ha apuntat així a la possibilitat que ho faci el govern espanyol, que també ho ha descartat. Per intentar baixar el consum i l'oci –les terrasses continuen plenes malgrat les mesures restrictives a causa del bon temps–, la presidenta madrilenya ha apel·lat a tancar les discoteques per evitar "la concentració massiva". La Comunitat adverteix que aquesta crisi va per llarg i que pot durar almenys tres setmanes, amb la qual cosa dona per fet que es prolongarà el tancament de les aules decretat de moment fins al 26 de març. Moltes escoles ja donen per fet que el tancament s'ajuntarà amb les vacances de Setmana Santa.

Pel que fa als transports, el metro de Madrid continua funcionant amb normalitat –tot i que l'afluència de viatgers ha baixat–, però ha posat en marxa mesures complementàries per evitar els contagis de coronavirus. Segons ha informat la Comunitat de Madrid, s'ha habilitat l'obertura automàtica de les portes dels vagons en els models de trens en què és possible (64%) perquè els usuaris no hagin de tocar les portes. A més, s'ha deixat a cada estació almenys una porta d'accés oberta per a l'entrada i una altra per a la sortida i els vagons es desinfecten cada dia.

Sense aules a la majoria de comunitats

D'altra banda, el govern basc ja ha decretat durant el matí el tancament de tots els centres educatius d'Euskadi per posar fre a la propagació del coronavirus a la comunitat, que ja ha afectat unes 260 persones i ha causat set víctimes mortals, segons han informat fonts governamentals a Europa Press. Fins al moment només s'havien tancat els centres d'Àlaba i Basalmeda, però ara s'ha ordenat el cessament d'activitat docent presencial a tot Biscaia i Guipúscoa.

Per la seva proximitat amb Euksadi i la Rioja, Burgos s'ha declarat també zona de "contenció reforçada" dins de Castella i Lleó. A partir de les tres de la tarda s'han tancat tots els centres escolars, instal·lacions municipals, centres cívics i de gent gran. En les últimes hores s'ha detectat un increment exponencial dels casos per la proximitat a àrees com Miranda de Ebro o la Rioja.