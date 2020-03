Suspesos els actes de més de 1.000 persones a Madrid, Vitòria i la Rioja

"Estem fent tots els esforços per no caure en l'escenari d'Itàlia. És obvi que hi haurà més casos i que es tarda un temps a veure resultats". Amb preocupació a la veu, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest dimarts des de la Moncloa per anunciar noves mesures en contra del coronavirus. El govern espanyol ja es prepara per a un escenari molt més greu, però de moment adopta les mesures dia a dia. Avui s'ha aprovat un nou paquet després de l'anunciar ahir dilluns el tancament d'escoles, i està previst que dijous s'aprovi un "pla de xoc" econòmic consensuat amb patronal i sindicats que inclourà, entre d'altres, mesures per ajudar els pares en la conciliació a la Comunitat de Madrid, Vitòria i la Rioja, després de la clausura de les aules a partir de demà i durant dues setmanes.

En aquest sentit, el govern espanyol segueix el criteri de França pel que fa als grans esdeveniments i el ministre de Sanitat ha anunciat que a partir d'ara se suspenen els actes públics de més de 1.000 persones a les zones de més risc: la Comunitat de Madrid, Vitòria i la Rioja. Pel que fa als actes d'oci a porta tancada de menys de 1.000 persones, es reduirà l'aforament a un terç de les entrades previstes perquè no hi hagi aglomeracions. També s'està ultimant una decisió sobre què es fa amb les Falles i Setmana Santa. Les comunitats autònomes no volen haver d'assumir la decisió de clausurar aquests esdeveniments. Illa ha evitat qualsevol bri d'autocrítica per haver permès la manifestació del 8-M a Madrid i ha assegurat que els senyals d'alarma per l'increment de casos els van arribar diumenge a la nit.

Cancel·lació dels viatges de l'Imserso

El consell de ministres també ha acordat la cancel·lació dels viatges de l'Imserso durant un mes per "evitar el desplaçament de la població fràgil" i un decret llei perquè totes les persones en aïllament preventiu puguin cobrar la baixa completa. Fins ara tenien una baixa per contingències comunes, que podia veure reduït el seu sou depenent del conveni laboral. Ara l'aïllament es considera una baixa laboral per accident de treball.

També acaba de publicar un Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) especial amb una única mesura perquè entri en vigor immediatament: cancel·lar tots els vols directes provinents d'Itàlia des d'aquesta mitjanit fins al 25 de març, també a la mitjanit. Es busca així evitar que vingui a Espanya gent provinent d'Itàlia i es llança un avís: si algú vola a Itàlia no podrà tornar per mitjans aeris. La prohibició exclou els avions de l'Estat, les escales no comercials i els vols de càrrega, humanitaris, mèdics o d'emergència.

Les mesures addicionals per fer front al coronavirus arriben després que Brussel·les hagi demanat contenir "agressivament" la Covid-19 perquè els pròxims dies seran "crítics" i que el consell de ministres també hagi informat que tot l'esport espanyol se celebrarà a porta tancada fins al 5 d'abril. "Estem davant d'una situació excepcional que requereix que tots col·laborem. Algunes no ens agradaria prendre-les, però creguin que són necessàries", ha assenyalat Illa.

Les mesures econòmiques, dijous

Està previst que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, comparegui aquesta tarda després de la reunió del consell europeu per avaluar més mesures a nivell comunitari. En paral·lel, se celebrarà un altre consell de ministres dijous per aprovar el "pla de xoc" econòmic consensuat amb sindicats i patronals, amb qui Sánchez es reunirà el mateix dijous. La ministra portaveu i titular d'Hisenda, María Jesús Montero, no ha volgut avançar detalls però sí que ha assenyalat que es plantegen mesures per ajudar els pares amb fills a càrrec, així com també evitar "que les empreses que tinguin temptació de fer acomiadaments" aprofitant la crisi del coronavirus. No ha aclarit també si les mesures seran retroactives o no.

La decisió arriba després que la Rioja hagi decidit seguir l'exemple de la Comunitat de Madrid i de les ciutats de Vitòria i Labastida per contenir l'expansió del coronavirus. El govern autonòmic ha notificat que també tancarà tots els centres educatius a partir de dimecres. La consellera de Salut de la comunitat autònoma, Sara Alba, ha anunciat aquest dimarts la restricció, que afecta des d'escoles bressol fins a universitats. El tancament es mantindrà durant els pròxims 16 dies, fins que s'acabi el període màxim d'incubació de la malaltia.

Madrid també inicia dimecres el tancament de tots els centres educatius de la Comunitat, una mesura que afecta 1,5 milions d'alumnes. "Sabem que hi haurà famílies amb dificultats de conciliació, però la salut està per sobre de tot", s'ha justificat el conseller d'Educació de Madrid, Enrique Ossorio. El govern de la CAM ha anunciat que facilitarà als alumnes de secundària i de batxillerat eines per seguir a distància les classes a partir de la setmana que ve.

El personal docent i administratiu haurà de continuar assistint als centre educatius tot i que es fomentarà el teletreball. Ossorio també ha fet una crida al govern espanyol perquè aprovi algun tipus d'ajuda als pares i mares que treballen i hauran de tenir cura també a partir de dimecres dels seus fills pel tancament de les escoles i llars d'infants.

El govern regional ha elevat aquest dimarts a 782 els casos de contagi confirmats i ja s'han registrat 21 víctimes. Davant l'augment dels casos i la pressió que pateixen els hospitals de Madrid, la Comunitat ha fet 1.142 noves contractacions de personal sanitari per reforçar els centres hospitalaris. En el conjunt de l'Estat ja hi ha 1.622 contagis, s'han produït 135 altes i les víctimes s'eleven a 35. Després de Madrid, les comunitats que més casos de contagi han registrat són Euskadi, amb gairebé 200, i la Rioja, amb 144. A Catalunya ja s'eleven a 124. Espanya ja és el segon país europeu amb més casos després d'Itàlia. Al conjunt de l'Estat s'han fet ja 17.500 proves diagnòstiques.

El Congrés suspèn la sessió plenària

D'altra banda, altres institucions amb seu a Madrid estudien com actuar davant del brot. El Congrés de Diputats ha decidit aquest dimarts la suspensió del ple que havia de començar aquesta tarda, després que alguns diputats hagin demanat no viatjar cada setmana a Madrid. També queda suspesa la sessió prevista per dimecres i dijous. L'única compareixença que es manté és la d'Illa a la comissió de sanitat dijous a la tarda. Almenys un diputat de Vox, el número dos de la formació, Javier Ortega Smith, ha donat positiu en la prova del coronavirus.