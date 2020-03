El nombre de contagiats pel coronavirus a l'Estat s'eleva a 13.716 persones i les víctimes a 558

El nombre de contagiats a l'Estat pel Covid-19 s'eleva a 13.716 persones –un 18% més que el dia anterior– i les víctimes a 558, segons les dades que ha actualitzat aquest dimecres el ministeri de Sanitat. De tots els afectats, 774 estan en estat greu ingressats en unitats de cures intensives i el 42% estan ingressats a l'hospital. És a dir, que més de la meitat o ja han superat la malaltia o estan a casa seva. El nombre de persones que han rebut l'alta ja superen el miler (1.081).

Per comunitats, Madrid continua concentrant la majoria de casos amb un total de 5.637 positius (766 més que ahir) i el nombre de morts augmenta fins als 390, 35 més que dimarts. Pel que fa a Catalunya, Sanitat continua oferint aquest dimecres les mateixes dades que ahir: 1.866 casos confirmats i 41 víctimes.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha reconegut aquest divendres que hi ha "molts" hospitals que no tenen prou material de protecció contra el coronavirus. En una roda de premsa des de la Moncloa, Simón ha assegurat que el problema s'està intentant resoldre. "És molt possible que en els pròxims dies tinguem prou equips de protecció individual", ha assegurat. Segons el responsable de Sanitat, és un problema que afecta tots els països però s'està solucionant perquè la producció mundial "s'ha anat adaptant a un excés de demanda".

A més, el ministeri de Sanitat ja treballa en un projecte per fer tests ràpids de diagnòstic del coronavirus. L’objectiu és que s’hi puguin sotmetre totes les persones que tinguin una simptomatologia lleu, a més dels col·lectius més vulnerables. De fet, Simón ha explicat en roda de premsa aquest dimecres que tenen previst que aquests tests es puguin començar a posar en pràctica de cara a aquest dijous o divendres. "Els primers tests intentarem que es facin a una mostra representativa per valorar la transmissió a la comunitat i podrem establir com de disseminat està el virus", ha explicat.

Requisament de material sanitari

El comitè tècnic de seguiment del coronavirus del govern espanyol ha anunciat que la Guàrdia Civil ha requisat 69.000 mascaretes i 5.000 ulleres i 5.800 guants –la majoria en aeroports com el de Barajas– que han destinat a les autoritats sanitàries. "Localitzem partides d'aquest tipus de material que els propietaris haurien d'estar obligats a comunicar a l'autoritat sanitària. Com que no s'està produint, procedim a la requisa i posada a disposició", ha explicat el director de l'operatiu del coronavirus de la Guàrdia Civil, Laurentino Ceña.

E l decret de l'estat d'alarma ordenava la confiscació en un termini de 48 hores de tot material sanitari per protegir-se del coronavirus, com les mascaretes, guants i dispositius de ventilació mecànica en mans de fàbriques, magatzems, etc. Davant la falta de material als hospitals, Sanitat vol tenir-lo tot a les seves mans per repartir-lo entre les comunitats autònomes amb uns criteris que no ha fet públics. Precisament, l a Generalitat ha denunciat aquest dimecres que el govern espanyol ha requisat comandes que havia fet pels hospitals catalans.

Simón ha defensat que "no se li està a retirant cap material a cap comunitat autònoma", sinó que el ministeri de Sanitat està elaborant un catàleg dels productes necessaris per respondre a l'epidèmia del Covid-19. "Saber què hi ha ens ajuda a planificar correctament la seva distribució", ha subratllat. El director del Centre de Coordinació d'Alertes també ha assegurat que el material s'està redistribuint entre les comunitats autònomes més necessitades "de la manera més justa possible".

Fonts del ministeri de Sanitat també neguen a l'Ara que s'hagi "requisat" ni mascaretes ni cap altre tipus de material sanitari. "L'únic que s'ha fet és demanar a les empreses que declarin el seu stock i la seva capacitat de producció". Sanitat va fer una compra centralitzada el 12 de març i aquesta setmana, asseguren les fonts del ministeri, s'han repartit un milió de mascaretes entre les comunitats autònomes "en funció de les necessitats epidemiològiques". A més, en els propers dies n'arribaran més. Sanitat, però, no ha concretat quin material i en quina quantitat ha estat enviat a Catalunya.

Detencions per l'estat d'alarma

En els primers dies de l'estat d'alarma, s'han fet 88 detencions entre la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per "desobediència" de persones que estaven al carrer sense justificació. A més, el cap de l'estat major de la defensa, Miguel Villarroya, ha explicat que s'estan desinfectant els llocs on és més fàcil contagiar-se i on es preveu que hi hagi més aglomeració de persones.