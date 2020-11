Barcelona reformula el pla d'actuacions de la ciutat per pal·liar els efectes de la crisi

"Paradoxalment, la ciutat viu una greu crisi, però en canvi tenim recursos per intentar pal·liar-la". Així ha resumit el regidor de Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, l'objectiu del nou Programa d'Actuació Municipal (PAM) previst per al 2020-2023 que avui han presentat. El pla –document on es recullen les principals línies mestres i actuacions previstes per als pròxims anys– preveu fer front "a les greus conseqüències de la crisi sanitària del coronavirus" i provocar un "canvi contracíclic". Per això el govern municipal ha explicat que destinarà un 25% d'inversions més que en el pla anterior, i passarà dels 1.818 milions del període 2016-2019 als 2.227 milions actuals fins al 2023.

L'augment de les inversions per reactivar l'economia també anirà acompanyat d'un augment de la despesa corrent de l'11%. De fet, el pla s'havia anunciat abans de l'arribada de la pandèmia, però va quedar aturat i ara s'ha tornat a reformular i validar a la comissió de govern adaptat a les necessitats actuals, que es tradueixen en un increment de més de 200 milions més en les inversions. "És un PAM extraordinari en una situació excepcional", ha admès Martí.

73 actuacions als 10 districtes

A què es destinaran tots aquests milions? Doncs el govern d'Ada Colau té previstes fins a 73 actuacions diferents als 10 districtes de la ciutat que ajudin a dinamitzar l'economia i alhora donin resposta social a les persones més afectades per la crisi. La tinent d'alcaldia d'Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana, Laia Bonet, ha detallat algunes d'aquestes actuacions, entre les quals destaquen la construcció del CAP Raval Nord a la capella de la Misericòrdia, la pacificació de la Via Laietana, la transformació de la Rambla o la Model, i la creació de nous eixos verds en diferents punts de l'Eixample, així com el replantejament de grans vies com ara l'avinguda Roma o la ronda de Sant Antoni.

Les intervencions a la ciutat també comptaran amb les obres de construcció de noves promocions d'habitatge públic a Gràcia o Sant Andreu, el desenvolupament de diversos plans de barri o millora i construcció de desenes d'equipaments públics, com ara noves biblioteques, casals de joves o de gent gran i també una nova escola bressol a Sant Andreu.

Es tracta, segons les paraules de Martí, d'un "full de ruta actualitzat que ha de contribuir a la recuperació i al rellançament de Barcelona", ha dit. "No és un pla com els anteriors ni com l'havíem previst; ens hem adaptat, no teníem una altra alternativa", ha afegit Bonet, que ha remarcat que la demanda d'inversió detectada era alta i que han intentat repartir les actuacions de manera equitativa i diversa pels deu districtes de la ciutat.

En el cas que el pla compti amb els suports suficients, la seva aprovació definitiva es faria en el plenari del consell municipal previst per al 26 de febrer del 2021.