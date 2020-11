Catalunya notifica 359 defuncions i 28.600 positius en només set dies

L'augment de la propagació del coronavirus es tradueix, dies més tard, en un increment dels ingressos hospitalaris i, també, de les víctimes mortals. Ara la segona onada comença a mostrar les dades més dures, i en només set dies Catalunya ha notificat 28.600 positius (confirmats per PCR o test d'antígens) i 359 defuncions relacionades amb el virus. Per exemple, divendres les funeràries van reportar 69 morts a tot el país, quan fins ara se'n notificaven entre 30 i 40 defuncions al dia. En total, el covid ha causat 14.274 víctimes mortals, segons les dades que publica diàriament el departament de Salut.

Les residències de gent gran, un dels espais que més preocupen les autoritats sanitàries per l'agressivitat del virus i la vulnerabilitat de les persones que hi viuen, també comencen a patir. En només una setmana 84 ancians han perdut la vida, molts d'ells a causa de brots declarats als geriàtrics, quan la setmana passada eren la meitat (48). N'és un exemple el focus de la residència municipal de gent gran de Ribes de Freser (Ripollès), on han perdut la vida set residents. O les dues defuncions atribuïbles a un brot a la residència Minipark de Pineda de Mar (Maresme).

Les hospitalitzacions també continuen posant a prova el sistema sanitari: hi ha 2.671 pacients ingressats i 490 malalts a les unitats de cures intensives (UCI). Tot i que el degoteig no s'atura, tot indica que aquest dimarts l'arribada de malalts greus o semicrítics als hospitals s'ha alentit. Si dilluns es registraven 160 hospitalitzacions noves (i 18 pacients crítics), aquest dimarts es notifiquen només 16 ingressos a llits convencionals i 9 a llits intensius. La dada convida a l'optimisme, però les autoritats sanitàries s'hi refereixen amb molta cautela.

L'indicador que sí que millora és la velocitat de propagació, que continua en descens: s'ha passat d'un ritme de contagis de l'1,63 a l'1,02. Per tant, si fa dues setmanes cada 100 contagis en generaven 163 més, ara en generen un centenar. Així, Catalunya constata una certa desacceleració de la pandèmia, tal com anticipaven ahir des del departament de Salut. També continua baixant el risc de rebrot, després d'assolir el pic la setmana del 16 d'octubre (amb 1.036 punts), que ja se situa en uns 785 punts.

Ara bé, com que les restriccions comencen ara a fer efecte (10 dies després) i la incidència acumulada ofereix la fotografia de fa 14 dies, els diagnòstics per cada 100.000 habitants segueixen escalant. Actualment es detecten 804 contagis. De fet, només entre el 17 i el 30 d'octubre, s'han fet a Catalunya 523.005 proves diagnòstiques, de les quals l'11,8% van donar un resultat positiu.