Grifols prova en pacients el seu anticòs "hiperimmune" al covid-19

La multinacional catalana d'hemoderivats Grifols ha anunciat aquest divendres l'inici de l'assaig clínic en pacients de covid-19 de la seva immunoglobulina hiperimmune anti-SARS-CoV-2, un anticòs desenvolupat específicament per tractar la infecció per coronavirus. Segons la companyia, "proporciona una immunització passiva als pacients, enforteix el sistema immunitari i podria utilitzar-se tant per a la prevenció com per al tractament de la malaltia". L'assaig serà aleatori i controlat (com en el procés de validació d'una vacuna) i s'avaluarà la seguretat, tolerabilitat i eficàcia del producte com a tractament per als malalts de coronavirus.

L'estudi, en fase 3, està impulsat i finançat per l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses (NIAID, en anglès) dels Estats Units, és internacional i el provaran diversos hospitals. En total, hi participaran 500 pacients adults hospitalitzats amb covid-19 de 58 hospitals de 18 països, entre els quals Espanya. Encara que aquests malalts presentin símptomes respiratoris i requereixen un ingrés hospitalari, les proves no es faran en persones en unitats de cures intensives (UCI).

L'anticòs (que no és una vacuna) s'ha fet a partir del plasma de donants sans que s'han recuperat del covid-19 i que, per tant, tenien anticossos de la malaltia. "Aquest medicament d'alta puresa compta amb una concentració elevada i consistent d'anticossos que neutralitzarien el virus i podria aplicar-se tant en la prevenció com en el tractament de la malaltia", apunta la companyia en un comunicat.

Els pacients que participin en l'assaig rebran una combinació d'immunoglobulina hiperimmune al covid-19 i remdesivir –l'antiviral que escurça símptomes decisius com la febre uns dos dies de mitjana, però que se sap que no redueix el risc de mort– o bé remdesivir i placebo. L'objectiu és descobrir si l'administració primerenca de l'anticòs "hiperimmune" al covid-19 en pacients que inicien símptomes moderats –abans que el seu sistema immunològic produeixi la seva resposta protectora– augmenta la resposta natural del cos i, per tant, es redueix el risc d'empitjorament del pronòstic i mortalitat.

Grifols destaca que s'han aconseguit recollir "uns alts volums de plasma de persones recuperades del covid-19" gràcies als 300 centres de donació de plasma que col·laboren amb ells al món. A més d'aquest assaig, també està liderant o participant en 25 projectes d'investigació sobre el coronavirus, segons expliquen fonts de la companyia. Per exemple, tractaments amb plasma convalescent.