La selectivitat es manté al Segrià malgrat el confinament

Les proves d'accés a la universitat (PAU), que comencen dimarts a tot Catalunya, també es mantindran amb normalitat als 9 tribunals que tenen la seu a Lleida, la capital del Segrià, malgrat el confinament perimetral de la zona decretat aquest dissabte pel Govern. El departament d'Universitats i Recerca ha anunciat aquest diumenge a la tarda a través d'un comunicat que els alumnes podran desplaçar-se sense problemes fins a la seu que tinguin assignada per fer la prova: l'únic requisit és que puguin acreditar que el motiu del viatge és per fer la selectivitat.

Així, els 1.694 alumnes que a partir de dimarts han de fer l'examen d'accés a Lleida tenen garantida l'assistència a la prova. La Generalitat recorda que, tal com ja estava previst, els estudiants també hauran de seguir totes les mesures de protecció dictades, com ara la distància física, la higiene de mans i la utilització de mascareta.

El Govern ha pres la decisió de mantenir les proves a la zona després d'una reunió amb els tècnics del Procicat, que han confirmat que la realització de la selectivitat en aquesta àrea és compatible amb el confinament. Això sí, els tècnics apel·len a la "responsabilitat social" dels participants "perquè ningú es presenti al centre assignat en cas de tenir símptomes compatibles amb el covid-19 o d'estar en situació de quarantena domiciliària", cas en el qual han d'"anar directament al centre d’atenció primària del seu municipi".

Com acreditar-se?

De la mateixa manera que els treballadors, els estudiants que hagin d'entrar o sortir de la comarca del Segrià per fer les PAU hauran de portar la declaració d'autoresponsabilitat i, a més, hauran de presentar el comprovant –imprès o en captura de pantalla– que acrediti que s'han matriculat a les provés d'accés d'aquest any. En aquest document hi consten els horaris i també la seu assignada a l'alumne.

A més, el trajecte ha de ser únicament fins a la seu de l'examen. Un cop finalitzada la prova, els alumnes hauran de tornar directament al seu municipi. Aquest any un total de 39.904 estudiants (34.547 el 2019) s'han matriculat per fer la selectivitat, que es farà els pròxims dies 7, 8, 9 i 10 de juliol.