Salut i Interior actualitzen l'evolució del covid a Catalunya

El departament de Salut proposarà aquesta setmana la Procicat que s'allarguin 15 dies més totes les restriccions actuals que hi ha en vigor contra el covid-19 per continuar baixant els indicadors epidemiològics i, per tant, intentar doblegar la corba. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que el conjunt del país està baixant molt lentament la propagació del virus però que "gràcies a l'esforç de tothom" ara s'encara el procés més complex: baixar encara més la corba i consolidar la tendència. "No podem córrer i necessitem més temps perquè les restriccions continuïn fent efecte", ha explicat. Vergés ha comentat que al llarg d'aquesta setmana Salut es reunirà a diferents nivells de Govern, tècnics i experts per polir i tancar tots els detalls.

Tot i que aquest dilluns han baixat els nous contagis diaris (+2.298) respecte a les últimes setmanes i la taxa de contagi (R), indicador clau que mesura el ritme de noves infeccions, continua estancada per sota de l'1 (0,92), les hospitalitzacions continuen pujant: ja hi ha 2.793 ingressats i 578 persones a l'UCI entre llits públics i privats. Les últimes hores també hi ha hagut 35 morts més. "Continuem creixent en ingressos, però creiem que a finals d'aquesta setmana poguem arribar al pic assistencial, tot i que amb xifres elevadíssimes i insostenibles per als hospitals i la primària", ha alertat Vergés.

Les autoritats sanitàries han enviat un missatge clar: arriben mesos complicats per l'hivern, i Vergés ha admès que la possibilitat que es doni una tercera onada "és molt alta". El coordinador de la unitat de seguiment del coronavirus, Jacobo Mendioroz, ha explicat que ara veiem una davallada de les xifres perquè la corba epidemiològica té "una relació directa" amb el comportament de la població i, per tant, amb les restriccions a la interacció social i la mobilitat. "La tendència és decreixent, però encara tenim molts contagis, uns 4.000", ha matisat l'epidemiòleg, que ha recordat que Catalunya va passar de registrat 1.000 casos a inicis d'octubre a tenir-ne 6.000 en quatre setmanes, abans que les mesures fessin efecte.

"Ara mateix, qualsevol pujada de la R es faria a partir d'una xifra basal de 4.000 casos i les xifres serien desorbitades", ha alertat Mendioroz. Amb l'arribada de l’hivern, sigui per una certa estacionalitat dels virus respiratoris o perquè es fa més vida en espais interiors i tancats, l'expert ha apuntat que el virus s'està comportant d'una manera més agressiva pel que fa als contagis i els ingressos.

La circulació del virus ja està impactant en les residències de gent gran, un dels espais més vulnerables i un dels escenaris que més temen les autoritats sanitàries per l'agressivitat amb què s'hi propaga el virus. Segons Salut, el 2,1% dels avis que viuen en geriàtrics són positius, 168 estan ingressats en un hospital o en llits d'aguts i un centenar són a la UCI. També un 7% de les plantilles a les residències estan afectades pel virus -una situació que pot deixar els centres sense prou mans per atendre i protegir els avis- i Salut ha apuntat que aquesta falta de treballadors ha obligat a intervenir set geriàtrics. En total, ha explicat Vergés, s'han fet 642 trasllats a 37 residències per permetre la sectorització de les instal·lacions.