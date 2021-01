Sancionades tres infermeres per vacunar del covid els seus familiars

L'Institut Català de la Salut (ICS) ha apartat cautelarment de la feina i ha obert un expedient sancionador a tres infermeres de les Terres de l'Ebre per "haver convidat" i vacunat els seus familiars del covid-19. Segons ha confirmat l'ACN, les tres sanitàries van avisar els seus parents i els van vacunar al marge del programa previst pel departament de Salut, aprofitant que havien d'administrar el vaccí en una residència de persones amb discapacitat.

"Em sap molt greu haver d'explicar això –ha afirmat aquest dimecres el secretari de Salut, Josep Maria Argimon, visiblement molest– però estic realment afectat". Aquest és el primer cas de vacunació irregular de covid a Catalunya, però el segon en l'àmbit estatal: recentment el govern de Madrid va obrir un expedient a una residència de Valdemoro per haver vacunat persones que no n'eren residents.

Argimon, que també és el director de l'ICS, no ha volgut donar detalls sobre l'incident, com ara quantes persones van ser convidades i si aquests familiars s'havien arribat a posar la vacuna, però ha assegurat que en el cas que sí que haguessin rebut la primera dosi de manera irregular, també rebran la segona en un termini mínim de 21 dies. "No vull explicar gaire més", ha admès.

El secretari de Salut Pública ha insistit que aquest és "un fet aïllat que no representa els professionals de l'ICS", i ha reivindicat la feina dels 26 equips d'infermeria que es desplacen a les residències, la majoria fent hores extres. "No permetré que es donin més situacions d'aquesta mena. Qualsevol incident desafortunat i molt greu similar serà sancionat en la seva justa mesura", ha assegurat.