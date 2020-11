S'alenteix el ritme de nous ingressos a l'UCI però creix la mortalitat per covid

L'epidèmia de coronavirus perd força al conjunt de Catalunya. La circulació del virus s'està desaccelerant i els indicadors epidemiològics comencen a acostar-se als valors marcats per les autoritats sanitàries per controlar la transmissió: abaixar la taxa de contagis perquè de cada 100 infeccions no se'n generin més de 80 noves; reduir a un miler la xifra de contagis diaris, i disminuir la pressió a les unitats de cures intensives (UCI), tenint-hi com a màxim 300 pacients. Però encara no. De moment el país no ha assolit els nivells de propagació ni el ritme d'ingressos als hospitals considerats desitjables. "Ens hi acostem a poc a poc", ha afirmat aquest divendres el coordinador de la unitat de seguiment del covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, que ha explicat que l'evolució epidemiològica concorda força amb la prevista pels models matemàtics i les prediccions del Govern.

Això signica que la desescalada s'iniciarà el proper dia 23 de novembre sense haver assolit les dades epidemiològiques que el Govern s'havia marcat com a mínims per començar a flexibilitzar les restriccions. De fet, el departament de Salut treballa amb la previsió que la pròrroga de les restriccions durant deu dies més permeti iniciar la davallada de la pressió assistencial, primer a llits convencionals i dies després a les UCI. Sense arribar, però, als nivells anunciats inicialment per l'executiu. Segons els models elaborats pels tècnics de Salut, el Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC) i l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), el sistema sanitari català podria tenir aproximadament 400 malalts crítics i 2.000 pacients hospitalitzats per coronavirus el dia que caduquen les restriccions. És a dir, que encara hi haurà 100 malalts crítics i un miler de pacients greus més dels previstos.

La corba de contagis va caient diàriament i en tres setmanes s'han diagnosticat un 33% menys de positius (aquest divendres s'han notificat un total de 2.801 infeccions noves), però Catalunya encara està transitant el pic assistencial, una fita que s'esperava assolir a finals d'aquesta setmana si s'accentuava la frenada. "S'estan donant més altes que ingressos a l'hospital i el ritme d'entrades a l'UCI s'ha estabilitzat", ha assegurat el secretari general de Salut, Marc Ramentol. En aquests moments, el 58% dels prop de 1.100 llits de crítics disponibles a Catalunya, tant de la xarxa pública com de la privada, es destinen a malalts de coronavirus. És a dir, hi ha 580 ingressats a les UCI catalanes. A les plantes d'hospitalització convencional hi ha uns 2.600 pacients covid, ocupant el 24% de la capacitat total de la xarxa pública.

La disminució del ritme d'ingressos que destaca la conselleria de Salut la proporciona l'ocupació dels llits. Si es comparen les dades dels últims 14 dies amb les dades de principis de novembre, quan hi havia 478 malalts greus, s'observa que en només set dies la dada creixia fins als 547 pacients crítics, és a dir un augment del 14% en les entrades a l'UCI. Aquesta setmana, catorze dies després, i si bé els ingressos continuen a l'alça, ja que en són 580 i això suposa un 21% més respecte a la primera setmana del mes, l'increment és només del 7% més que la setmana anterior.

A l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, per exemple, aquest cap de setmana es tancarà la tercera planta dedicada exclusivament al covid-19 pel descens d'ingressos de pacients amb aquesta patologia. La mitjana d'ingressos a finals de la setmana passada era d'uns deu diaris, mentre que aquest divendres n'han sigut quatre, segons el responsable de la unitat de coronavirus al centre lleidatà, el doctor José Luís Morales-Rull.

479 defuncions en set dies

Mendioroz ha destacat aquest divendres que les dades de mortalitat encara són "altes". El departament de Salut ha comptabilitzat aquest divendres 71 defuncions més, 479 si es tenen en compte les dades del 3 al 9 de novembre, els registres més actualitzats i fiables. L'epidemiòleg ha detallat que per assolir el pic de mortalitat, primer és ineludible una baixada de la incidència (menys contagis) així com arribar al pic d'hospitalitzacions i d'entrades a les unitats de cures intensives.

Ara, per exemple, l'atenció primària ja està notant també que s'hi adrecen menys consultes relacionades amb el covid-19, segons Salut. Una reducció que es materialitza sobretot a les urgències, on s'han atès unes 26.000 sospites aquesta setmana, un 15% menys respecte a la setmana anterior. Això pot respondre al fet que la taxa de contagi (R), o velocitat de propagació del virus, continua per sota de l'1, tot i que sense arribar encara al 0,80 desitjat per les autoritats sanitàries. Ara se situa en el 0,85. "És un descens homogeni a tot el territori tret d'algunes zones concretes, més petites", ha explicat Mendioroz. La incidència acumulada a catorze dies també decau: aquesta setmana s'estan detectant 686 positius cada 100.000 habitants.

Entre el 3 i el 9 de novembre, s'han fet un total de 315.321 proves de diagnòstics (184.543 PCR i 130.778 tests ràpids), de les quals un 10% han resultat positives. Del total de proves, 10.753 (el 3,4%), s'han fet a les residències de gent gran, on es perceben millores incipients. "[Les dades] Tampoc no permeten ser gaire optimistes", ha matisat Ramentol. A hores d'ara, el 16,5% dels geriàtrics catalans tenen almenys un cas detectat, quan la setmana passada eren el 19%, però encara hi ha un 2,6% de residents positius. Fa una setmana el 2,9% dels ancians en residències estaven afectats pel virus.

Confiança en les restriccions

Ramentol ha reconegut que "cal més temps", per doblegar la corba i per esmorteir l'impacte del virus. Un oxigen que el departament de Salut espera que el proporcioni la pròrroga de les restriccions, la resolució de les quals ha de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), previsiblement aquest dissabte. El número 2 de la consellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat que el tancament del sector de l'hostaleria i la cultura durant deu dies més permetrà continuar consolidant la tendència a la baixa dels contagis.

“Volem arribar a un número que ens permeti guanyar eficiència en el rastreig de casos”, ha afirmat. És a dir, abaixar la incidència diària al miler de casos per poder recuperar les estructures de seguiment de cadenes i indicar els aïllaments preventius, com s'estava fent abans de l'eclosió de la segona onada d'inicis d'octubre. Segons Salut, aquest sobreesforç del sector econòmic també serà clau per aconseguir la descongestió i "descompressió" assistencial, tant als hospitals com als centres d'atenció primària.

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha assegurat que els deu dies vinents es farà arribar als sectors de l'hostaleria i la cultura un pla de desescalada “per treballar-lo conjuntament” i poder anar reobrint progressivament els negocis. “Mantenir-los oberts en un context de pandèmia que no canviarà és responsabilitat del Govern”, ha afirmat Ramentol, però ha apuntat que és necessària la col·laboració del sector que, ha dit, ja fan amb el seu "sacrifici” i el cessament de l'activitat.