Madrid converteix el Palacio de Hielo en un gran dipòsit de cadàvers

Els cadàvers comencen a amuntegar-se a Madrid i, com al nord d'Itàlia, s'estan convertint en un greu problema de salut pública. Amb la sanitat gairebé col·lapsada, ara el que està al límit és l'anomenada sanitat mortuòria. Les funeràries no donen l'abast malgrat tenir encesos els crematoris dia i nit, i l'ordre del ministeri de Sanitat per poder enterrar un difunt per coronavirus en menys de 24 hores no està aconseguint alleugerir el sistema. Des que va començar la crisi del coronavirus ja han mort com a mínim 1.263 persones per la pandèmia només a la capital espanyola, cosa que representa el 58% en el conjunt de l'Estat. De fet, hi ha 10.575 infectats només a Madrid, més d'un terç del total espanyol.

L'Ajuntament de Madrid ha anunciat que la funerària municipal –remunicipalitzada durant el mandat de l'exalcaldessa Manuela Carmena després que el PP la vengués per 100 pessetes– suspenia el trasllat de cadàvers per la falta de materials de protecció i que només incineraria o enterraria els que els arribessin dins d'un taüt tancat per evitar contagis entre el personal. Divendres passat la Comunitat ja reconeixia que s'estaven quedant sense bosses per emmagatzemar els cadàvers i demanava a l'exèrcit que passés a fer les tasques de trasllat dels morts.

Davant la situació crítica, el govern regional ha anunciat aquest dilluns que convertirà el Palacio de Hielo , un recinte d'esports d'hivern, en un gran dipòsit de cadàvers. Es dona la circumstància que la instal·lació està situada a només cinc minuts en cotxe de la Fira de Madrid (Ifema), el gran recinte on s'està habilitant un macrohospital de campanya amb capacitat per a 5.500 llits, 500 dels quals d'unitat de cures intensives. La intenció és que ja comencin a arribar-hi els primers cadàvers al llarg d'aquesta nit per "facilitar la feina a les funeràries davant d'aquest moment excepcional", informen fonts de la Comunitat de Madrid. Es tracta d'una mesura temporal i extraordinària encaminada, fonamentalment, a "mitigar el dolor dels familiars de les víctimes i de la situació que es registra als hospitals madrilenys", afegeixen.

Abandonament d'ancians

En paral·lel, l'exèrcit també ha començat a desinfectar una per una residències de gent gran, un dels espais més afectats per la pandèmia. La Fiscalia ja va anunciar la setmana passada que obriria una investigació davant de les morts presumptament ocultes que denunciaven familiars en alguns centres en què haurien mort una vintena d'ancians pel virus. Però Defensa no comptava que es trobaria en una situació tan dantesca. "L'exèrcit en algunes visites ha pogut veure ancians absolutament abandonats, fins i tot morts, als seus llits", ha detallat la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista a Telecinco. A més, segons ha avançat la Cadena SER i ha pogut confirmar l'ARA, en algunes residències també s'han trobat avis vius al costat de cadàvers. "Serem implacables amb això", ha advertit la ministra. Hores més tard, en una entrevista a Es Radio, Robles ha emmarcat aquests casos com a "excepcionals" i ha assegurat que "la immensa majoria de residències d'avis estan funcionant amb enorme generositat i responsabilitat".

Perquè situacions així no es repeteixin, el ministeri de Justícia ha ordenat que tots els registres civils obrin matins i tardes (de 17h a 20h), de dilluns a divendres per agilitzar la inscripció de defuncions. El ministeri assenyala que és necessària la "major agilitat possible" de cara a la incineració i enterrament de cadàvers. De fet, el ministeri de Sanitat permet des d'ahir diumenge inhumar tots els morts en menys de 24 hores durant el que duri l'estat d'alarma. En situacions normals, la llei estableix que l'enterrament no es pot fer fins que s'hagi produït la inscripció al registre civil, un tràmit que normalment tarda un dia sencer. "L'acumulació de cadàvers no guarda el respecte degut per als que han mort i produeix una terrible sensació de desolació en el personal sanitari i impotència en les famílies", afegeix Justícia.