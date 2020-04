“A la tele les dades són només xifres, però aquí és gent que coneixes”

"Hi va haver un dia que cada mitja hora venia l'ambulància –explica Noèlia Garcia– i després arribava el cotxe de la funerària perquè ja havien mort". Si l'epicentre a Igualada és l'hospital, a Santa Margarida de Montbui és el carrer Santa Anna. En els últims dies el coronavirus s'ha acarnissat amb força amb els seus residents i els veïns expliquen que han mort com a mínim 5 persones. La majoria a casa i sense ser diagnosticats.

La Noèlia viu a Lleida, però quan van anunciar el confinament de la conca d'Òdena va tornar a casa i aquests dies ajuda al supermercat familiar de la cadena Consum. La botiga és petita i, amb el parc i el bar (ara tancats) i la fleca Jaume i Vicenç que hi ha al davant, són el centre neuràlgic d'aquest carrer de poc més de 180 metres. En un extrem, la muntanya de Montserrat retalla el paisatge. En l'altre, una llar d'infants buida i els blocs de pisos que han concentrat la majoria de casos. "Aquí hi ha molta tristesa", diu la Noèlia la mateixa setmana que l'executiu espanyol ha acceptat la petició de Catalunya d'aixecar el confinament perimetral específic d'aquesta zona per igualar-lo al de la resta del territori.

Al supermercat de Santa Margarida es coneixen tots i, mentre parla, la Noèlia indica els clients que s'han vist afectats d'alguna manera. Qui més qui menys sap d'alguna persona que ha mort per coronavirus o amb símptomes similars. Una circumstància que s'estén per tota la conca. Al forn de pa de davant del supermercat, la Tania Márquez s'emociona explicant que al carrer són "una gran família". Ella és la dependenta de l'establiment i també ha perdut un familiar. En els últims dies ha vist com les rutines dels veïns canviaven i baixaven a comprar el pa menys sovint.

"Sempre que truco a la meva àvia m'explica que s'ha mort un veí" Testimoni de la conca d'Òdena

El net d'una de les persones que han mort al carrer Santa Anna explica que els residents fan molta vida de barri. Molts són persones grans que abans del confinament es reunien al parc per fer petar la xerrada. "Sempre que truco a la meva àvia m'explica que s'ha mort un veí", assegura, després que des de la setmana passada els casos i les morts comencessin a pujar. Per recordar-los, els veïns del carrer Santa Anna i rodalia han fet un vídeo amb la cançó Resistiré del Dúo Dinámico. Ell creu que el més difícil vindrà després: "Fins que no tornem a la realitat no serem conscients de les conseqüències que tindrà això".

Per ara, però, cal seguir demanant als veïns que es quedin a casa, assegura l'acalde. Jesús Miguel Schummi Juárez fa tan sols un any que va accedir a l'alcaldia amb l'agrupació local Ara Montbui i li ha tocat viure una crisi sanitària única. La seva proximitat amb els veïns fa que contactin amb ell per explicar-li com els està afectant el virus. Per això, quan el departament de Salut va anunciar que divendres no hi havia hagut cap mort a la conca, van saltar les alarmes. Juárez evita culpabilitzar Salut, però aquest dissabte l'alcalde d'Igualada i portaveu dels municipis, Marc Castells, ha desmentit els números i assegurat que havien mort 11 persones en les últimes 24 hores.

Juárez alerta del perill de publicar dades que no estiguin verificades, com les que assenyalaven Montbui com el municipi de Catalunya amb la taxa per cada 100.000 habitants més alta de contagiats per coronavirus. Poques hores després el departament de Salut rectificava, però el mal ja estava fet i la informació ja s'havia escampat. Juárez creu que missatges així fan que "s'estigmatitzi la població" i per això, explica, els alcaldes de la conca eviten donar els números desglossats per municipis.

Però dia a dia els morts augmenten. A l'hospital, a casa o a les residències el degoteig de defuncions és constant. I a les carnisseries, a la cua del forn de pa i a la resta de comerços la conversa gira al voltant d'un sol tema. "A la tele les dades són només xifres, però aquí és gent que coneixes", conclou una botiguera de Montbui.