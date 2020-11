Uns brots de covid-19 a Ripoll i Badalona afecten la policia

Els veïns de Ripoll fa uns dies que es pregunten per què hi ha menys cotxes dels Mossos d'Esquadra patrullant la població. El motiu també era un secret a veus, però no ha transcendit. Un brot de covid-19 ha afectat almenys una desena d'agents dels Mossos de Ripoll. Segons fonts policials consultades per l'ARA, cinc membres del cos han donat positiu de coronavirus, tres dels quals formaven part del mateix torn. Això ha provocat que el torn de matins s'hagi vist afectat pel brot amb una desena d'efectius de baixa –els tres positius, quatre en quarantena i dos més per altres motius–. Tenint en compte que hi ha una seixantena d'agents destinats al Ripollès, els que estarien fora de servei representarien més del 15% del total.

L'afectació encara ha sigut més notable a la Guàrdia Urbana de Badalona, on el 28% de la plantilla ha arribat a estar de baixa. Més de cinquanta agents han donat positiu o estan en quarantena pel brot de covid-19, que sumats a les altres baixes fan que la repercussió a la policia sigui evident. Tot i que les administracions ho relativitzen, en el cas de Badalona, a més, s'ha produït una polèmica perquè l'Ajuntament ha acusat els agents de ser responsables del brot per "relaxació en les mesures de prevenció i no portar mascareta". Unes declaracions que han molestat els efectius de la Guàrdia Urbana. El sindicat SFP-Fepol ha assegurat que el consistori "menteix" quan diu que existeix un protocol anticovid al cos.

En tot cas, els brots han passat en un moment on la presència policial als carrers és clau: a partir de les deu de la nit els agents han de vetllar pel toc de queda i els caps de setmana han de supervisar el confinament perimetral. Aquesta última funció encara és més rellevant a Ripoll, una zona de pas per a moltes persones que es dirigeixen a segones residències del Ripollès i la Cerdanya. Però, tot i les baixes dels agents, des de l'Ajuntament consideren que la presència per supervisar les restriccions no s'ha vist afectada. "Gràcies als reforços de la policia local i d'agents dels Mossos d'altres comarques tot funciona com normalment", defensa Jordi Munell, alcalde de Ripoll.

Repercussió a la nit i als accessos

Ara bé, veïns del municipi no coincideixen amb la visió del seu alcalde, ja que han notat que des de la setmana passada hi ha menys cotxes patrulla pels carrers. Segons els mateixos veïns, la presència policial tampoc ha sigut àmplia. El Joan, que treballa repartint menjar els caps de setmana a Ripoll, explica que ni durant els trajectes per entregar menjar a domicili ni tornant a casa ja passades les 10 de la nit va veure cap cotxe patrulla. "I sempre me'n trobo uns quants cada cap de setmana", explica. Un altre àmbit que, segons els veïns, s'ha vist afectat és el control als accessos de la població. Gairebé cada divendres –quan s'acumulen molts cotxes per les segones residències– hi ha un control policial a l'entrada de Ripoll, i en canvi divendres passat, amb el tancament perimetral ja decretat, no hi havia cap patrulla en aquest punt.