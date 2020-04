La Generalitat eleva a 2.508 els morts per coronavirus a Catalunya i a 24.734 els infectats

En les últimes 24 hores, han mort 173 persones per covid-19 a Catalunya. És una xifra sensiblement menor que la dels últims dies: sense anar més lluny, dimecres el departament de Salut va comptar 244 defuncions, i dijous, 242. El recompte total de decessos per coronavirus ascendeix fins a 2.508 persones. Per altra banda, la Generalitat també ha confirmat 1.274 positius nous, cosa que eleva el còmput global fins a 24.734 infectats. L'evolució d'aquesta dada també és positiva, ja que ahir es van declarar 1.656 nous casos. Són unes xifres que, com sempre, cal agafar amb cautela perquè no són representatives de l'avanç de la malaltia en tant que depenen, entre altres coses, del nombre de tests realitzats.

De tots els infectats, un total de 2.108 persones han estat ingressades de gravetat als centres de salut catalans, però la Generalitat no informa de quants pacients estan hospitalitzats en estat greu amb data d'avui.

A Igualada, població que concentra un gran nombre de casos des que s'hi va declarar un brot especial, Salut confirma un total acumulat de 644 positius per coronavirus, dels quals 154 són professionals sanitaris. 107 persones han mort amb covid-19 a la conca d'Òdena.

La bona notícia són les altes hospitalàries: en les últimes 24 hores l'han donat a 786 pacients, cosa que fa que, des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'hagin curat un total de 8.635 persones, 226 de les quals del brot d’Igualada.

Les residències d'ancians, font de preocupació

Per altra banda, en les últimes 24 hores han mort 60 ancians a les residències de gent gran de Catalunya. Segons ha informat el departament d'Afers Socials, en total hi ha hagut 571 defuncions a les residències i 1.357 interns amb diagnòstic de coronavirus, 136 més que els recomptats ahir. Hi ha avis infectats en 216 centres repartits pel país, 17 centres més que els que ahir va comptabilitzar Afers Socials. En total hi ha 1.043 residències d'avis a Catalunya.