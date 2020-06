Un 6% dels catalans ha generat anticossos contra el coronavirus, segons la segona onada de l'estudi de seroprevalença

Un 6% dels catalans ha generat anticossos contra el coronavirus. És la conclusió dels resultats de la segona onada -se'n preveuen tres- de l'estudi de seroprevalença que està elaborant en coordinació amb l'Instituto Carlos III i l'Institut Nacional d'Estadística. Un percentatge que confirma el que ja s'havia obtingut en la primera onada de l'estudi i és que només 6 de cada 100 catalans ha generat defenses contra el coronavirus. El 6,1% obtingut en aquesta darrera onada és lleugerament superior al 5,8% de la primera onada, una xifra que continua per sobre de la mitjana de tot l'Estat, que és d'un 5,2% (dos punts per sobre respecte els primers resultats). "No ha variat la prevalença, ha augmentat lleugerament", ha explicat la directora del Centre Nacional d'Epidemiologia, Marina Pollán, cosa que, ha assegurat, demostra "l'estabilitat de les xifres" de l'evolució a la baixa de l'epidèmia. La dada, però, continua lluny de la immunitat de grup que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ja va deixar clar fa unes setmanes que no arribaria.

Les xifres fetes públiques avui són similars respecte els resultats de la primera onada de l'estudi de seroprevalença i no tenen una variació important respecte el sexe (5% per homes i 5,4% per dones a tot l'Estat) i l'edat (és menor en nens i joves i lleugerament superior en les persones de 70 anys). A més, els resultats continuen mostrant que on més incidència de casos hi ha hagut durant l'epidèmia, és on també hi ha un percentatge més alt de prevalença, tal com es va evidenciar ja en la primera fase de l'estudi. Segons ha explicat Pollán, a l'entorn de Madrid és on hi ha uns percentatges més alts de pacients que han generat anticossos i alguns territoris, com la mateixa Comunitat de Madrid, superen el percentatge del 10%.

La prova que la prevalença és gairebé la mateixa que el percentatge obtingut durant la primera onada és que de mitjana hi ha hagut un augment d'un 0,8% de pacients que han generat anticossos en el període del 18 de maig a l'1 de juny (quan s'ha fet la segona onada de l'estudi) respecte els primers resultats de l'estudi (del 27 d'abril a l'11 de maig). A la Comunitat de Madrid és on aquest percentatge de seroconversió (és a dir, les persones noves que han generat anticossos) és més alt, sobrepassa la mitjana estatal i arriba a un 1,5%. Un percentatge similar al de Girona (1,3%), la província catalana on hi ha hagut més pacients nous que han generat anticossos. A Barcelona el percentatge ha crescut un punt més respecte la primera onada i ha passat a ser d'un 7,4%, mentre que a Lleida s'ha mantingut en el 3,3% i a Tarragona en l'1,6%.

Creix el nombre d'asimptomàtics

Pel que fa als casos asimptomàtics, l'estudi ha constatat que un 33% dels pacients analitzats i que han estat infectats pel virus no tenien símptomes, una dada superior al 26% que ja es va detectar durant la primera onada de l'estudi. Un percentatge que les responsables de l'estudi han reconegut que són casos que no s'haguessin detectat sense aquest estudi, perquè no haguessin acudit a cap centre sanitari. En aquest sentit, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha reconegut que no es pot fer res per millorar el diagnòstic d'aquests casos més enllà de les mesures que s'han pres fins ara. Per això ha insistit en les mesures de prevenció i higiene personals.

L'estudi també constata que els pacients amb més símptomes són els que generen més anticossos i, de fet, és encara més alt en els casos que presenten anòsmia (pèrdua del gust i l'olfacte). Així, un 40% de les persones que han generat defenses contra el virus havien presentat aquest símptoma (un percentatge lleugerament inferior al 43% detectat durant la primera onada). A banda, el 45% dels pacients que han desenvolupat una pneumonia, al cap de 15 dies també han generat anticossos. En canvi, de les persones que s'han detectat com a asimptomàtiques, només un 2,8% han generat anticossos que protegeixen l'organisme del covid-19.

En aquesta segona onada de l'estudi, hi han participat 63.564 persones, una xifra que representa una taxa de participació de 76%, dos punts per sobre de la primera onada. D'aquest percentatge, un 66% són els que finalment han reunit les característiques per formar part de l'estudi. La directora de l'Instituto Carlos III, Raquel Yotti, ha posat en valor que un 87% dels participants han accedit a donar una mostra de sang. A tots els pacients se'ls fa un test ràpid (que consisteix en una punxada al dit per treure'n una gota de sang) i també un immunoassaig que consisteix en un anàlisi de sang.

Fa tres setmanes, el ministeri de Sanitat va donar a conèixer els primers resultats d'aquest estudi epidemiològic. Una de les principals conclusions que es van informar va ser que gairebé un 6% dels catalans s'haurien contagiat de covid-19, ja que han generat anticossos contra el virus. A tot l'Estat, aquest percentatge va ser una mica més baix, d'un 5%. Aquesta tarda, han comparegut en roda de premsa la directora de l'Instituto Carlos III, Raquel Yotti; la directora del Centre Nacional d'Epidemiologia, Marina Pollán, i també el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón. No ho han fet el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ni tampoc el de Ciència, Pedro Duque, com van fer per presentar els primers resultats.

Cinc defuncions en les últimes 24 hores

Prèviament, el ministeri de Sanitat ha actualitzat les dades d'aquest dijous sobre l'evolució de la pandèmia i ha sumat cinc víctimes mortals més en el còmput total de defuncions per coronavirus en les últimes 24 hores. La xifra s'eleva fins a 27.133. En els últims 7 dies, el ministeri de Sanitat ha registrat 56 decessos. Pel que fa al nombre de contagis, en les últimes 24 hores se n'han comptabilitzat 195, una xifra lleugerament inferior a la d'aquest dimecres (219). Madrid i Catalunya continuen sent les comunitats que informen de més contagis, 87 i 51 respectivament, segons les dades facilitades al ministeri. Des que ha començat la pandèmia, 240.660 han estat diagnosticades per covid-19. En els últims 7 dies s'han registrat 2.276 positius, dels quals 230 havien iniciat símptomes durant l'última setmana. Segons Simón, en els últims 15 dies, s'estan identificant entre 10.000 i 11.000 persones sospitoses d'estar infectats per coronavirus, als quals se'ls fa una prova PCR per determinar-ho.

Paral·lelament, el ministeri de Sanitat ha informat en un comunicat que no reporta dades diàries a l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que avui ha xifrat en 29.858 els morts a Espanya per covid-19. En aquest sentit, ha insistit en què les xifres "oficials" sobre la pandèmia són les facilitades per les comunitats autònomes al Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries i ha recordat que les comunitats autònomes continuen fent ajustaments en les dades i que quan hagin acabat "es disposarà de les xifres de tot Espanya, amb totes les seves variables, en temps real". El ministeri també ha justificat aquest decalatge perquè l'OMS extreu la informació "de diferents fonts", tot i que no ha especificat quines.