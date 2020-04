Espanya registra 637 morts per coronavirus, la xifra més baixa dels últims 13 dies

El nombre de morts per coronavirus continua en descens: en les últimes 24 hores s'han registrat 637 decessos a l'Estat, segons les dades publicades aquest dilluns pel ministeri de Sanitat. Són menys que els 674 morts registrats diumenge i suposa la xifra més baixa dels últims 13 dies. El 24 de març es van registrar 514 decessos i l'endemà la xifra es va disparar fins als 718. En total a Espanya han mort per covid-19 un total de 13.055 persones i s'han curat 40.437 persones, un 30% del total que han estat diagnosticades.

També hi ha menys casos nous confirmats de contagi: des de l'inici de la pandèmia s'han comptabilitzat 135.032 casos, un 3,3% més que diumenge, percentatge que cada dia va disminuint clarament. La tendència a la baixa tant en el nombre de víctimes com de nous casos podria confirmar que s'ha superat el pic de contagis. "Observem que la taxa de creixement va disminuint en totes les comunitats autònomes, així com el nombre de casos secundaris produïts per cada cas notificat", ha destacat la directora del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàres, María José Sierra. Segons la portaveu del ministeri de Sanitat, es "consolida" la tendència a la baixa.

A més, el nombre de persones en estat greu ingressades a les UCI només ha augmentat 70 persones, una xifra substancialment més baixa que la dels dies anteriors. Tot i això, les dades que es publiquen el dilluns acostumen a ser més baixes perquè durant els caps de setmana algunes comunitats autònomes no actualitzen totes les dades. Pel que fa al personal sanitari, hi ha hagut 19.400 persones contagiades des de l'inici de l'epidèmia, dels quals només un 10% han estat hospitalitzats. Dos de cada deu ja han estat donats d'alta.

Més tests ràpids

La responsable del Comitè de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, María José Sierra, ha reiterat que en la segona fase del pla per contenir el coronavirus augmentaran el nombre de PCR i de tests ràpids per detectar de manera "precoç" les persones que tinguin coronavirus. "Se centrarà en tests ràpids i també PCR, que són les tècniques més fiables per a aquest diagnòstic. Produirem més PCR perquè hi hagi més capacitat", ha dit Sierra. A més, també ha explicat que es coordinaran amb les comunitats autònomes per tal d'analitzar "com circula el virus".