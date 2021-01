La patronal de l'oci nocturn es persona com a acusació popular contra els organitzadors de la 'rave' de Llinars

La patronal catalana de l'oci nocturn, aplegada sota les sigles de Fecasarm, i la d'àmbit estatal Spain Nightlife han anunciat aquest diumenge que exerciran l'acusació popular en el cas judicial obert per la festa rave il·legal que es va allargar 40 hores a Llinars del Vallès, fins que els Mossos van entrar-hi per desallotjar-la.

Les dues organitzacions es personen a la causa per un delicte de desobediència, en el marc de les restriccions per la pandèmia del coronavirus, ja que, segons afirmen, "el Codi Penal no preveu com a delicte les conductes relacionades amb la propagació de malalties i epidèmies". Joaquim Boadas, secretari general de Fecasarm, critica que la festa és una "falta de respecte" cap a "tots els locals d'oci nocturn" que continuen tancats, mentre es permeten festes il·legals per tot el territori que no seran perseguides ni sancionades durament.

Dos detinguts i cinc més investigats per organitzar la 'rave' de Llinars

A la causa hi ha set imputats, a falta que s'acabi la investigació oberta pels Mossos contra els presumptes organitzadors de la festa, durant la qual no es van seguir cap de les mesures de seguretat contra el coronavirus, i per desobediència a l'autoritat. S'està a l'espera de si la Fiscalia determina si també es va poder cometre un delicte contra la salut pública. Dels investigats, dos van quedar detinguts i s'espera que passaran demà dilluns davant del jutjat de Granollers que s'ha fet càrrec de l'expedient. Es tracta d'una noia holandesa de 29 anys i un noi de Tarragona de 22, que s'enfronten, a més, a una sanció administrativa de fins a 600.000 euros per incomplir la normativa anticovid.



651x366 Imatge captada per veïns de Dosrius del moment en què els Mossos eviten que s'hi instal·lin els participants de la 'rave' de Llinars desallotjats / ARA Imatge captada per veïns de Dosrius del moment en què els Mossos eviten que s'hi instal·lin els participants de la 'rave' de Llinars desallotjats / ARA

Acampada frustrada

D'altra banda, els Mossos van desallotjar ahir diumenge a la nit un nou campament d'assistents a la festa rave de Llinars, que un cop desallotjats es van desplaçar al municipi pròxim de Dosrius, ja a la comarca del Maresme. Fonts dels Mossos han explicat a Efe que set caravanes que havien sigut desallotjades van acampar a l'entorn del Pou de Glaç, al paratge de Canyamars, al terme del municipi maresmenc. La ràpida alerta dels veïns de la zona va possibilitar la immediata reacció policial. Finalment, els vehicles van marxar i a la policia catalana no li consten més assentaments d'assistents procedents de la festa il·legal clausurada dissabte.