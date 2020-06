Poca confiança en el fet que els altres segueixin les mesures de protecció contra el coronavirus

La majoria de persones afirmen que segueixen les mesures de protecció individual per evitar el contagi del coronavirus, però, en canvi, són minoria les que pensen que les altres persones segueixen aquestes mesures, segons una enquesta de l’ARA en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

En la pregunta sobre la seva pròpia actitud, més del 94% dels enquestats es puntuen amb més d’un 4 en una escala de l’1 al 7, i quasi la meitat amb la puntuació màxima. La mitjana és de 6,23. Per contra, en la pregunta sobre l’actitud dels altres, menys de la meitat dels enquestats trien puntuacions per sobre del 4, i la puntuació mitjana és de 4,39.

Per sexes, els homes segueixen les mesures de protecció individual menys que les dones: la puntuació mitjana dels homes és de 6,13 sobre 7, i la de les dones, de 6,36. També confien menys en el fet que les altres persones segueixin les mesures, tot i que la diferència és més ajustada, amb una mitjana de 4,35 en els homes i de 4,45 en les dones.

També hi ha diferència entre la por de contagiar-se i la por de contagiar a les persones properes. Els enquestats tenen poca por a contagiar-se, amb una puntuació mitjana de 3,86 en una escala de l’1 al 7, just per sota del punt intermedi, i una mica més de por a contagiar els seus, amb una puntuació mitjana de 4,26, just per sobre.

Per sexes, els homes tenen força menys por de contagiar-se que les dones. La resposta mitjana dels homes és d’un 3,69 en una escala de l’1 al 7, i la de les dones de 4,02. Els homes també tenen menys por de contagiar les persones properes que les dones, però amb menys diferència, amb una mitjana de 4,14 els homes i de 4,43 en les dones.

El malestar emocional baixa

Des de l’inici del confinament, l’ARA i el Grup d’Investigació en Estrès i Salut de la Facultat de Psicologia de la UAB han impulsat diverses enquestes, dissenyades pels investigadors Joaquim T. Limonero i Jordi Fernández-Castro, per avaluar l’adaptació a la situació per part dels ciutadans, especialment pel que fa a l’afectació emocional.

El malestar emocional va baixar lleugerament entre la primera i la segona enquesta, en les primeres setmanes del confinament, quan encara es mantenien les restriccions. En canvi, es va mantenir estable –de fet, va créixer molt lleugerament– entre la segona i la tercera enquesta, just quan es van començar a relaxar les restriccions.

Ha baixat força més en aquesta quarta i última enquesta, feta entre el 18 i el 22 de juny, en el final de la desescalada i just abans del final de l’estat d’alarma. Quan es pregunta als enquestats si estan tristos, la puntuació mitjana és de 3,02 en una escala de l’1 al 7. Quan es pregunta si estan ansiosos, és de 3,12, i quan es pregunta si estan enfadats, de 3,16.

Millors rutines i perspectives

També han millorat significativament les respostes vinculades a les rutines diàries i a les perspectives de futur. En els dos casos havien anat empitjorant amb el pas de les setmanes i ara milloren de cop. Respecte a l'acord amb l'afirmació "Dormo bé", la puntuació mitjana puja de 5 a 5,27, i respecte a l'afirmació "Mantinc unes rutines a casa", de 5,69 a 5,79.

Un altre tema que es referia a la situació quotidiana havia presentat l’afirmació “Em sento capaç de manegar aquest confinament” en les tres primeres enquestes, però va passar a ser “Em sento capaç de manegar aquesta situació” en la quarta, en què el confinament s’havia donat per superat, cosa que fa que la comparació quedi condicionada.

Pel que fa a les perspectives de futur, “Sento incertesa sobre l'evolució de la pandèmia” puja de 5,21 a 5,13, i “Soc optimista sobre el futur després de la pandèmia”, de 4,04 a 4,19. En la pregunta directa sobre l’optimisme de cara al futur, la mitjana cau del cantó de l’optimisme, però per un marge molt ajustat, fins i tot després d’aquesta millora.